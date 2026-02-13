Takla atarak su kanalına uçtular! Feci kazada yaralılar var

Tekirdağ'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çorlu - Ergene Çevre Yolu üzeri Hatip Mahallesi mevkii oldu. Edinilen bilgiye göre, Ergene istikametine seyreden bir otomobil önünde seyreden başka otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpma sonucu öndeki otomobil takla atarak su kanalına uçtu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve ambulans ekipleri intikal etti.

Kazada yaralanan D.A., E.S., M.Ş.A., Y.İ. ve F.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.