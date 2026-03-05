Doktor Bülent Cihantimur’dan avukatları hakkında suç duyurusu: 15 milyon 800 bin lira dolandırdılar

2024 yılında 17 yaşında olan ve aracı ile 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen Timur Cihantimur'un babası doktor Bülent Cihantimur, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle dolandırıldığını iddia etti. yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırıldığını belirten baba Cihantimur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bülent Cihantimur ‘müşteki' sıfatıyla, M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I. ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

“YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINI KALDIRACAKLARINI SÖYLEYEREK MÜVEKKİLİ İKNA ETTİLER”

Dilekçede Bülent Cihantimur'un, hakkındaki bir dava gerekçesiyle ‘yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol altına alındığı belirtilerek, ‘'Bu konuyla ilgili avukatları aracılığıyla gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ancak bu adli kontrol kararı kaldırılamayarak müvekkilinin mağduriyeti artarak devam etmiştir. Müvekkilin mağduriyetinin farkında olan şüpheliler, müvekkil ile bir kaç kez görüşmüşler ve yurt dışına çıkış yasağını kaldıracaklarını söyleyerek müvekkili ikna etmişlerdir. Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı' bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır' ilişkileri olduğundan bahisle, belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır.'' ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca, şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.