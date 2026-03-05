Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Doktor Bülent Cihantimur’dan avukatları hakkında suç duyurusu: 15 milyon 800 bin lira dolandırdılar

Doktor Bülent Cihantimur bazı avukatları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cihantimur, şikayetçi olduğu isimlerin kendisi hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırdıklarını iddia etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 12:19

2024 yılında 17 yaşında olan ve aracı ile 29 yaşındaki 'ye çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen 'un babası doktor Bülent Cihantimur, hakkındaki tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle dolandırıldığını iddia etti. yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırıldığını belirten baba Cihantimur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bülent Cihantimur ‘müşteki' sıfatıyla, M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I. ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Doktor Bülent Cihantimur’dan avukatları hakkında suç duyurusu: 15 milyon 800 bin lira dolandırdılar

0:00 100
HABERİN ÖZETİ

Doktor Bülent Cihantimur’dan avukatları hakkında suç duyurusu: 15 milyon 800 bin lira dolandırdılar

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur, yurt dışı çıkış yasağını kaldırma vaadiyle 15 milyon 800 bin lira dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur, dolandırıldığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cihantimur, yurt dışı çıkış yasağını kaldırma vaadiyle yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırıldığını iddia ediyor.
Dolandırıcılar, kamu görevlileriyle ilişkileri olduğu yalanıyla Bülent Cihantimur'u ikna etmiş.
Suç duyurusunda dört kişi (M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I.) şüpheli olarak gösterildi.
Bülent Cihantimur, şüphelilerin hesaplarına bloke konulmasını da talep etti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

“YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINI KALDIRACAKLARINI SÖYLEYEREK MÜVEKKİLİ İKNA ETTİLER”

Dilekçede Bülent Cihantimur'un, hakkındaki bir dava gerekçesiyle ‘yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol altına alındığı belirtilerek, ‘'Bu konuyla ilgili avukatları aracılığıyla gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ancak bu adli kontrol kararı kaldırılamayarak müvekkilinin mağduriyeti artarak devam etmiştir. Müvekkilin mağduriyetinin farkında olan şüpheliler, müvekkil ile bir kaç kez görüşmüşler ve yurt dışına çıkış yasağını kaldıracaklarını söyleyerek müvekkili ikna etmişlerdir. Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı' bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır' ilişkileri olduğundan bahisle, belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır.'' ifadelerine yer verildi.
Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca, şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oğuz Murat Aci davasında anne Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında istenen ceza belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cihantimur davasında bomba iddia! Şükriye Aci'nin aldığı para miktarı ortaya çıktı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#timur cihantimur
#oğuz murat aci
#Adli Kontrol
#Bülent Cihantimur
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.