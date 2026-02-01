Dondurucu soğuğa rağmen çatıda ibadet! Kar üzerinde namaz kıldı

Kategoriler
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulmasıyla hayat adeta durma noktasına geldi. Binaların çatılarında biriken yoğun kar kütleleri, vatandaşları temizlik mesaisine yönlendirdi.
TOKİ konutlarında kar temizliği yapan Tahir Yıldız, 8 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada ikindi ezanı okundu.
Vaktin geçmemesi için aşağı inmeyen Yıldız, montunu karın üzerine sererek namazını eda etti.
O anlar, çalışma arkadaşı Yılmaz Akdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.