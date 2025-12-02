Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Baran Aksoy

Düğün sevinci faciayla bitti! Yabancı gelin için para bile ödemiş... Altınları alıp kaçtı, damadın babası intihar etti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ramazan Gümüşsoy isimli şahıs, psikolojik sorunlu oğlunun evlenmesi için aracılara 500 bin TL ödeme yaptı. Cezayir'den Biga'ya gelen Hadil Ayad isimli kadın, düğünden sonra takıları alıp kaçtı. Bunalıma giren Ramazan Gümüşsoy canına kıydı.

'nin ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ramazan Gümüşsoy, psikolojik sorunları olan oğlu Muammer Gümüşsoy’u evlendirmek için uzun süredir uygun bir gelin adayı arıyordu.

Son dönemde bölgede yaygınlaşan “yabancı gelin” yöntemiyle bir kişi aracılığıyla Cezayir’de yaşayan bir kadınla bağlantı kurdu.

ARACIYA 500 BİN TL ÖDEDİ

Gümüşsoy ailesi, gelin adayının Türkiye’ye gelebilmesi için aracılık yapan şahsa 500 bin TL ödedi. Geçtiğimiz eylül ayının ortasında Biga’ya gelen Cezayirli Hadil Ayad ile Muammer Gümüşsoy, 27 Ekim’de düzenlenen düğünle evlendi.

ALTINLARI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Cezayirli gelin, geçen hafta düğünde takılan takı ve paraları da alarak ortadan kayboldu. Eve döndüğünde eşini bulamayan Muammer Gümüşsoy durumu ailesine anlattı.

BUNALIMA GİRDİ, İNTİHAR ETTİ

Dolandırıldığını anlayan baba Ramazan Gümüşsoy, düğün için aldığı borçların da etkisiyle ağır bir bunalıma sürüklendi. Yaşananları gururuna yediremeyen Gümüşsoy, önceki gün evde kimse yokken kendini tavana asarak etti.

ETİKETLER
#çanakkale
#intihar
#aile
#dolandırma
#biga
#Yabancı Gelin
#Yaşam
