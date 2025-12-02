İki kardeş yangından kurtulmak için 9 metre yükseklikten atladı

Fransa'nın Grenoble kentinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Yangında 10 ve 3 yaşındaki kardeşler evde mahsur kaldı. Cama çıkan kardeşlerin tek kurtuluşu 9 metre yükseklikten atlamak olunca aşağıdakiler çocukları yakalamak için büyük çaba gösterdiler, başarılı da oldular. Çocukları havada yakalayarak faciayı önleyen iki kişinin kolu kırıldı. Yetkililer, çocukların ciddi bir yaralanmasının olmadığını ancak yoğun duman soludukları için hastanede gözlem altına alındıklarını açıkladı.