Düğünde geline büyük sürpriz! 'Beni cehennemden kurtardılar'

20 Haziran 2024 17:17 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:20



Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Yaşamkent Sitesi'nde yıkılan binadan 28 yaşındaki Gizem Nur Özkan, madencilerin çalışmalarıyla 54 saat sonra sağ olarak çıkarılmıştı.

Yaralı olarak çıkarılan Gizem Nur Özkan, aylar süren hastanedeki tedavi sürecinin ardından yeniden Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde eczacı olarak görevine devam etti.

Aynı enkaz altında annesini ve 3 kardeşini kaybeden Özkan, enkaz altındayken kendisini kurtaran madencilere söz verip, hayatının geri kalanının güzel geçmesi için söz vermişti.

Sözünde durarak işinin başına dönen ve kurduğu evlilik hayaline kavuşan Özkan'a, madenciler büyük sürpriz yaptı.

EN KÖTÜ VE EN GÜZEL GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR

Ankara'da görevli madenci Okay Çiloğlu ve Ozan Saraçlı, eşleri ve çocuklarını da yanına alarak Gizem Özkan'ı en kötü gününde olduğu gibi en güzel günlerinde de yalnız bırakmadı.

Sürpriz bir şekilde kendisini kurtaran iki madenciyi karşısında gören Özkan, gözyaşlarına hakim olamadı, sarılarak hasret giderdi.

"BENİ ÖLÜMDEN DEĞİL DE CEHENNEMDEN KURTARDILAR"

Gelin Gizem Nur Özkan, "Çok çok mutlu oldum. Beni kurtardıkları yer çok kötü bir yerdi. Çok sıkışmıştım. Beni ölümden değil de sanki cehennemden kurtardılar.

Allah razı olsun, iyi ki varlar. Davet etmiştik ama geleceklerini düşünmemiştim çünkü mesafe çok uzaktı. Sağ olsunlar bizim için geldiler. Aileleri ile beraber, çocukları ile beraber gelmişler. Sağ olsunlar, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Damat Avukat İbrahim Uğur Satıcı, "Bugün eğer nikahımız oluyorsa bunu madenci abilerimize borçluyuz. Onları böyle bir anda görünce, duygularımızı tarif edemedik. O nedenle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.