Dünyanın en şifalı kalpten balı! Adana'nın romantik arıları

08 May 2024 10:29 - Güncelleme : 08 May 2024 10:45

Yatırımcının rotası belli oldu, en çok kazandıranı TÜİK açıkladı

Yatırımcının rotası belli oldu, en çok kazandıranı TÜİK açıkladı

Adana'dan elde edilen ballar dünya üzerinde satışa sunulan en şifalı ballar olarak geçer. Özellikle arı sütü ve polen birikmesi olan Adana'da geçtiğimiz gün objektiflere takılan arı kovanı dikkat çekti.

DÜNYANIN EN ŞİFALI KALPTEN BALI!

Adana’nın Feke’nin Paşalı köyü Bahçeli Mahallesinde bir dut ağacının bir çok dalına arılar oğul verdi. Oğul veren arıları fark eden Mustafa Özsoy arısı olan komşularına haber verirken bir dalda bulunan arıların görselde kap şekli oluşturması dikkat çekti.

Arıları fark eden ve görsel bir şölen oluşturan mahalle sakini Mustafa Özsoy, “Bahçe işleri yaparken arıları fark ettim. Arılar bu mevsimde oğul verir ama kalp şeklinde hiç denk gelmemişti. Arı sahiplerine haber vermiştim arı sahibi gelip arıları kovana aldı. Bende arıları fotoğraflamak istedim” dedi.

ADANA'NIN ROMANTİK ARILARI

Sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası Adana'nın romantik arıları olarak yorumlar geçti. Adana balı hakkında geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada antioksidan bakımından yüksek olduğu tespit edildi. Bu sayede ilaçların ham maddesi olarak kullanılan Adana balı, kemik gelişimine fayda sağlar. Öte yandan koronavirüs gibi pandemiye neden olan sağlık sorunlarında bağışıklığı güçlendiren doğal ilaç olarak kayda geçti.