Duş aldıktan sonra fenalaştı! 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Melikgazi ilçesinde duştan çıkan 17 yaşındaki T.A.’nın bir anda fenalaşarak yere yığılması üzerine ailesinin durumu 112 acil servis hattını aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından T.A.'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.