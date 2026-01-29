Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Düzce'de fabrika yangını! D-100 çift yönlü kapatıldı

Düzce Doğanlı mevkiinde bulunan bir strafor fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Vali Mehmet Makas, yangının elektrik trafosundan kaynaklandığının tahmin edildiğini ve çevredeki işletmeleri korumak için yoğun çaba sarf edildiğini açıkladı.

İHA,AA
İHA,AA
|
GİRİŞ:
22:41
saat ikonu 22:41
|
GÜNCELLEME:
22:43
saat ikonu 22:43

Düzce Doğanlı mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan ve strafor üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede tüm fabrikayı ve etrafında bulunan strafor malzemelerini sardı. Etkisini arttıran rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması zorlaşırken, bölgeye Düzce merkezin yanı sıra ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye olarak geldi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Bölgede söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Düzce Valisi Mehmet Makas, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Düzce'de fabrika yangını! D-100 çift yönlü kapatıldı

D-100’ÜN 2 İSTİKAMETİ DE TRAFİĞE KAPATILDI

Söndürme çalışmaları için çevre illerden de destek talep edildi. Düzce’de D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede yalnızca yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriliyor.

Düzce'de fabrika yangını! D-100 çift yönlü kapatıldı

"FABRİKA STRAFORLARLA YIĞILI, DEPOLARI YANIYOR AN İTİBARIYLA"

Strafor fabrikasında yangının çıktığını ifade eden Düzce Valisi Mehmet Makas, "Düzce Merkez ve Kaynaşlı sınırındayız an itibarıyla. Strafor üretimi yapan bir fabrikamızda saat 20.45 itibarıyla tahminimizce elektrik trafosundan kaynaklı çünkü beyanlar o yönde ama teknik inceleme yapılacak sonrasında. Dolayısıyla elektrikten kaynaklı olduğunu zannettiğimiz bir yangın var. Tabii fabrika straforlarla yığılı, depoları yanıyor an itibarıyla. 3 çalışanı normal 24 saat esaslı çalışıyor, şu an vardiyada 3 kişi var. Ama o 3 kişi de sağ salim kurtarıldı. Fabrikayı terk ettiler kendi imkanlarıyla" şeklinde konuştu.

"GELEN TAKVİYELERLE BİRLİKTE ÇEVREYE SİRAYET ETMEDEN DE SÖNDÜRECEĞİMİZE BEN İNANIYORUM"

Çevre illerden de yangına takviye olduğunu söyleyen Vali Makas, "An itibarıyla Düzce'mizden, Sakarya'mızdan, Bolu'muzdan da takviye alarak yangına müdahale ediyoruz. Çevre işletmelere, özellikle servisler var burada otomobil servisleri, sirayet etmemesi adına büyük bir gayret sarf ediyor arkadaşlarımız. Can kaybı olmaması, dediğim gibi bizim sevindiğimiz nokta. Gelen takviyelerle birlikte çevreye sirayet etmeden de söndüreceğimize ben inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Düzce'de fabrika yangını! D-100 çift yönlü kapatıldı

"RÜZGARLA DA MÜCADELE EDİYORUZ"

Bölgede rüzgarın da etkili olduğunu ifade eden Vali Mehmet Makas, "Rüzgar var, rüzgarla da mücadele ediyoruz. Ama biliyorsunuz strafor malzemesi yanıcı bir malzeme. Dolayısıyla çevreye sıçramasını engeller isek bizim için büyük bir başarı. Yoksa malzeme yanacak bir kısmı. Yanmadıktan sonra da tam müdahale imkanımız yok, yanacak ve kendiliğinden sönecek. Biz sadece etrafta soğutma yapacağız ve kalan kısmını da inşallah kurtarmaya çalışacağız" dedi.

