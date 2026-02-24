Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Edirne günlerdir diken üstündeydi! Alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya düştü

Meriç Nehri ve Tunca Nehri’nde günlerdir etkili olan yüksek debi nedeniyle Edirne, birkaç gündür diken üstündeydi... Bölgeden az da olsa rahatlatan haber geldi. Kırmızı alarm, sabah saatlerinde yapılan son ölçümlerin ardından turuncu seviyeye düşürüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
10:23
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
10:23

'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan salınan sular nedeniyle ve Tunca Nehri’nde taşkınlar meydana geldi.

Edirne günlerdir diken üstündeydi! Alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya düştü

SU SEVİYESİ KADEMELİ OLARAK DÜŞÜYOR

Taşkınlar çevredeki tarım arazileri ile düşük kotlu bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Bölgede kriz masası kurulurken son olarak iki nehirde de su seviyesinin kademeli olarak düştüğü aktarıldı.

Edirne günlerdir diken üstündeydi! Alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya düştü

Yetkililerin paylaştığı güncel verilere göre; Tunca Nehri’nin debisi 143 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri’nin Kirişhane mevkiinde 1447 metreküp/saniyeye, İpsala’da ise 1599 metreküp/saniyeye geriledi.

Edirne günlerdir diken üstündeydi! Alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya düştü

ALARM SEVİYESİ TURUNCUYA GERİLEDİ

Alarm seviyesinin kırmızıdan turuncuya düşürülmesi, tehlikenin azaldığını ancak tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Nehir kenarındaki mahalleler ve tarım arazilerinde tedbirler sürerken, ekiplerin sahadaki kontrollerine devam ettiği öğrenildi. Tunca ve Meriç nehri yaya ve araç trafiğine kapalı durumu devam ediyor.

Edirne günlerdir diken üstündeydi! Alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya düştü

Yetkililer, vatandaşların dere yataklarına yaklaşmaması ve resmi kurumlardan yapılacak uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

