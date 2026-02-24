Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sigara istedi, vermeyince saldırdı! Bıçaklayan 14, bıçaklanan 16 yaşında: Serbest bırakıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, sigara vermediği gerekçesiyle 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı. Ameliyata alınan genç hayati tehlikeyi atlatırken, gözaltına alınan saldırgan çocuk serbest bırakıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sigara istedi, vermeyince saldırdı! Bıçaklayan 14, bıçaklanan 16 yaşında: Serbest bırakıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 10:11

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki A.A.U., camiden çıktığı sırada C.U. (14) ile karşılaştı. C.U.'nun sigara istemesi ve A.A.U.'nun "yok" demesi üzerine başlatan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.U., yanındaki bıçakla A.A.U.'yu yaraladı.

HABERİN ÖZETİ

Sigara istedi, vermeyince saldırdı! Bıçaklayan 14, bıçaklanan 16 yaşında: Serbest bırakıldı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İzmir'in Menderes ilçesinde, camiden çıkan 16 yaşındaki A.A.U., sigara meselesi yüzünden tartıştığı 14 yaşındaki C.U. tarafından bıçakla yaralandı.
Olay, İzmir'in Menderes ilçesinde meydana geldi.
Tartışma, sigara istemesi üzerine başladı ve kavgaya dönüştü.
14 yaşındaki C.U., bıçakla 16 yaşındaki A.A.U.'yu yaraladı.
A.A.U. hastaneye kaldırıldı ve ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlattı.
Şüpheli C.U. gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve mahkemece serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Sigara istedi, vermeyince saldırdı! Bıçaklayan 14, bıçaklanan 16 yaşında: Serbest bırakıldı

(16 yaşındaki A.A.U)

Kanlar içinde yere yığılan A.A.U., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Acil bir şekilde ameliyata alınan çocuk, yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sigara istedi, vermeyince saldırdı! Bıçaklayan 14, bıçaklanan 16 yaşında: Serbest bırakıldı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sigara istedi, vermeyince saldırdı! Bıçaklayan 14, bıçaklanan 16 yaşında: Serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

