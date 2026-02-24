Sigara istedi, vermeyince saldırdı! Bıçaklayan 14, bıçaklanan 16 yaşında: Serbest bırakıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki A.A.U., camiden çıktığı sırada C.U. (14) ile karşılaştı. C.U.'nun sigara istemesi ve A.A.U.'nun "yok" demesi üzerine başlatan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.U., yanındaki bıçakla A.A.U.'yu yaraladı.
(16 yaşındaki A.A.U)
Kanlar içinde yere yığılan A.A.U., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Acil bir şekilde ameliyata alınan çocuk, yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.