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 | Ceyda Altun

Edirne'de kan donduran vahşet! Eşini ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

Edirne'de bir adam cinnet getirerek evde bulunan eşini ve 11 yaşındaki oğlunu öldürdü. Adam iki cana kıydıktan sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Yaralı olarak bulunan adam hastaneye kaldırıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 18:25

'nin 'nde bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple cinnet getiren Ömer Gökhan Alacı, evde bulunan eşi Didem Alacı ile 11 yaşındaki oğlu Doruk Alacı'yı öldürdü.

2 CANA KIYIP İNTİHARA KALKIŞTI

Eşini ve oğlunu hangi yöntemle öldürdüğü kesinlik kazanmazken, Alacı olayın ardından bileklerini keserek yaşamına son vermek istedi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Edirne'de kan donduran vahşet! Eşini ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

Sağlık ekipleri anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı halde bulunan Ömer Gökhan Alacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de kan donduran vahşet! Eşini ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

Olayın ardından polis ekipleri evde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

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#edirne
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#cumhuriyet mahallesi
#Ailevi Uyuşmazlık
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