Edirne'de kan donduran vahşet! Eşini ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple cinnet getiren Ömer Gökhan Alacı, evde bulunan eşi Didem Alacı ile 11 yaşındaki oğlu Doruk Alacı'yı öldürdü.

2 CANA KIYIP İNTİHARA KALKIŞTI

Eşini ve oğlunu hangi yöntemle öldürdüğü kesinlik kazanmazken, Alacı olayın ardından bileklerini keserek yaşamına son vermek istedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı halde bulunan Ömer Gökhan Alacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri evde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.