Annesini bıçakladı abisini öldürdü! Cinnet geçiren adam tutuklandı

Gaziantep'te annesini tekmeledikten sonra ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şahsın, annesini tekmeledikten sonra ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kameralara yansımıştı.

Olay, pazar günü akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Yaşar Tüzel (40), tartıştığı annesini tekmeledikten sonra ağabeyi Mehmet Tüzel'i (45) ekmek bıçağı ve maket bıçağıyla boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü.



KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDI

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Yaşar Tüzel isimli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan Yaşar Tüzel, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"DELİ DEĞİLİM, DELİ DEĞİLİM"

Yaşanan olayın ardından dehşet verici görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Yaşar Tüzel isimli şahsın, annesini tekmeleyerek yere düşürdükten sonra elinden ve boynundan bıçaklaması, daha sonrasında ise ağabeyi Mehmet Tüzel'i defalarca bıçaklayarak öldürme anları yer almıştı. Görüntülerde, olay sırasında kendini kaybeden şahsın defalarca "Deli değilim, deli değilim" demesi de dikkat çekmişti.