Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
Elazığ iftar çadırı kurulacak mı 2026 iftar çadırı nerede?

Elazığ Ramazan iftar çadırı noktaları kesinleşti. Elazığ Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayını kentte dolu dolu yaşatmak için kapsamlı bir etkinlik programı hazırlanacak. Ramazan'a özgü birlik, beraberlik, paylaşım ve sevgi temasını öne çıkaracak etkinliklerin yanı sıra iftar çadırı da kurulacak. Vatandaşlar tarafından Isparta iftar çadırı noktaları merak ediliyor. Elazığ Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca kurulacak olan iftar çadırı noktaları açıklandı. Peki, Isparta iftar çadırları nerede kurulacak?

Elazığ iftar çadırı kurulacak mı 2026 iftar çadırı nerede?
19.02.2026
19.02.2026
saat ikonu 20:25

Elazığ Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda ayının manevi atmosferini binlerce vatandaşla birlikte yaşatmak için sofraları hazırlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kameri ay hesaplamalarına göre, Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

Elazığ iftar çadırı kurulacak mı 2026 iftar çadırı nerede?

Buna göre ilk , 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece yapılacak ve aynı gün ilk oruç tutulacak. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Elazığlı vatandaşlar, bu yıl iftar çadırlarının kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Geçmiş yıllarda Elazığ Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunarak iftar çadırı yerine evlere yemek dağıtımı yapmıştı. Edinilen bilgilere göre, bu yılda iftar çadırı kurulmayacak. Ancak sosyal yardımların devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Park Mamüratül Aziz Salonu’nda geleneksel iftar çadırı hizmetini sürdürecek.

#yardım
#ramazan
#sahur
#iftar
#Elazığ Belediyesi
#Yaşam
