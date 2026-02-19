Elazığ iftar çadırı kurulacak mı 2026 iftar çadırı nerede?

Elazığ Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının manevi atmosferini binlerce vatandaşla birlikte yaşatmak için iftar sofraları hazırlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kameri ay hesaplamalarına göre, Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

Buna göre ilk sahur, 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece yapılacak ve aynı gün ilk oruç tutulacak. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Elazığlı vatandaşlar, bu yıl iftar çadırlarının kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Geçmiş yıllarda Elazığ Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunarak iftar çadırı yerine evlere yemek dağıtımı yapmıştı. Edinilen bilgilere göre, bu yılda iftar çadırı kurulmayacak. Ancak sosyal yardımların devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Park Mamüratül Aziz Salonu’nda geleneksel iftar çadırı hizmetini sürdürecek.