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 | Onur Kaya

Elazığ merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 1 milyar TL'lik vurgun yapan şebeke çökertildi

Elazığ merkezli 9 ilde, sosyal medya ve kripto para piyasaları üzerinden vatandaşları yatırım vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Yakalanan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı. Dolandırıcıların 1 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 10:43

Siber dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Elazığ merkezli 9 ilde sosyal medya ve kripto para piyasaları üzerinden yatırım vaadinde bulunarak vatandaşları milyonlarca liralık zarara uğratan dolandırıcılar eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Elazığ merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KARA PARAYI PARAVAN ŞİRKETLERLE AKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin sosyal medya platformları ve kripto para piyasaları üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Sadece Elazığ’da 5 vatandaşın 2.5 milyon TL zarara uğratıldığı belirlenirken, şebekenin dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettiği parayı paravan şirketler aracılığıyla aklamaya çalıştığı ortaya çıktı.

1 MİLYAR TL VURGUN!

Banka hesap hareketleri incelendiğinde ise şebekenin yaklaşık 1 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Operasyon kapsamında yapılan ev aramalarında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

21 ŞÜPHELİDEN 18'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 18 kişi tutuklandı. 1 şüpheliye adli kontrol kararı verilirken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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