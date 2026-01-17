Elazığ'da korku dolu anlar! Uyanınca dehşeti fark etti: Ekipler evde ölçüm yapınca şoke oldu

Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta faciadan dönüldü. Bir binada bulunan dairenin kombi bacası yerinden çıktı. Gazın evin içine dolmasıyla 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden birinin uyanarak durumu fark etti. Diğer aile fertlerini de uyandıran şahıs, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

YÜKSEK MİKTARDA GAZ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi. 8 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İçeri giren doğal gaz ekipleri yaptıkları incelemede kombi borusunun yerinden çıktığını fark etti. Daire içerisindeki ölçümlerde yüksek miktarda gaz tespit edildi.

EVLERİNE DÖNDÜLER

Öte yandan, aile fertlerinden bazılarının mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle dün akşam saatlerinde hastaneye başvurduğu, tedavilerinin ardından eve geri geldiği öğrenildi.

"ALLAH'TAN UYANMIŞLAR"

Evin içerisinde 8 kişi olduğunu dile getiren apartman sakinlerinden Gürhan Turhan, "Bunlardan 4'ü çocuk 4'ü yetişkindi. Akşam da hastaneye götürmüştük. Biz soğuk algınlığı diye düşündük. Gece bacadan çıkan yanmış gaz geri geldiği için fark edememişler ve zehirlenmişler. Allah'tan uyanmışlar. Vatandaşlar bu soğuk günlerde dikkat etsinler. Baca yerinden çıkmıştı. Bu akşam yine götürmüştük. Dünden bu yana üşütme gibi sıkıntıları vardı ama üşütme değilmiş doğalgazmış. Farkına varmadık, kokusu olmadığı için bilemedik" dedi.