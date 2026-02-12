Elbise dolabında uyuşturucu serası! Özel iklimlendirme sistemi kurmuşlar

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde 3 şahsın evlerinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine elde edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekiplerin şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda elbise dolabının içerisine kurulan özel iklimlendirme sistemiyle saksılarda kenevir yetiştirildiğini tespit edildi. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 337 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 5 kök kenevir ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.