Elbise dolabında uyuşturucu serası! Özel iklimlendirme sistemi kurmuşlar

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde 3 şahsın evlerinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine elde edildi.
Ekiplerin şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda elbise dolabının içerisine kurulan özel iklimlendirme sistemiyle saksılarda kenevir yetiştirildiğini tespit edildi. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 337 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 5 kök kenevir ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.