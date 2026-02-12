Menü Kapat
 | Şenay Yurtalan

Elbise dolabında uyuşturucu serası! Özel iklimlendirme sistemi kurmuşlar

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, elbise dolabının içine kurulan uyuşturucu serası tespit edildi. Dolap içine kurulan özel iklimlendirme sistemi ise görenleri şaşkına çevirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 17:00

İl Komutanlığı ekiplerinin ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçesinde 3 şahsın evlerinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine elde edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekiplerin şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda elbise dolabının içerisine kurulan özel iklimlendirme sistemiyle saksılarda kenevir yetiştirildiğini tespit edildi. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 337 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 5 kök kenevir ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

