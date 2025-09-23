Emekli polis telefonuna gelen SMS'i görünce şoke oldu!

Tekirdağ Çorlu ilçesinde uzun yıllar boyunca polis memurluğu görevi yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan Soner Çakır, gece saatlerinde gelen SMS ile büyük bir şok yaşadı.

Çakır, daha önce motosikletiyle hiç gitmediği Süleymanpaşa ilçesinde trafik cezası yemişti. Çakır, cezanın yanlışlıkla kesildiğini ve hatanın düzeltilmesi için yetkili makamlara itirazda bulunacağını söyledi.

"CEZANIN YAZILMIŞ OLDUĞU YERİ DE BİLMEM"

Üç ayrı maddeden toplam 12 bin 427 lira trafik cezası geldiğini ifade eden Soner Çakır, "Evimde otururken cep telefonuma gece bir mesaj geldi. Motosikletim evimin garajında bulunduğu halde plakama Süleymanpaşa'da trafik cezası kesilmiş. Ben motosikletime binip de bir gün dahi Süleymapaşa ilçesine gitmiş değilim. Mesajı kontrol ettiğimde, kask takmama, dur ihtarına uymama ve ters yönde seyretme şeklinde 3 ayrı trafik maddesinden motosikletimin plakasına ceza gönderilmiş. Ben zaten cezanın yazılmış olduğu yeri de bilmem ve cezanın iptali için gerekli itirazımı sunacağım. Bir an önce bu hatanın düzeltilmesini bekliyorum" dedi.