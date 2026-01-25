En zorlu temizlik görevi başladı! Bellerine bağladıkları iplerle çatıya çıkıyorlar

Bitlis’te soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle çatılarda kar birikintileri ve buz sarkıtları oluştu. Şehir esnafları ise mal ve can güvenliğini tehlikeye atan bu durum karşısında vatandaşları korumak amacıyla çatılarda kar temizliği çalışması yaptı.

BELLERİNE İP BAĞLAYARAK ÖNLEM ALIYORLAR

Özellikle son günlerde artan buzlanma riski nedeniyle çatılarda biriken karların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturması üzerine esnaf ve bina sakinleri harekete geçti. Kar küreyicileri, bellerine bağladıkları emniyet ipleriyle güvenlik önlemleri alarak çatı üstlerinde biriken karları temizlemeye başladı.

Esnaflar, çatılardaki karların temizlenmesiyle hem yapıların zarar görmesinin önüne geçtiklerini hem de yaya ve araç trafiği açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Çatılardan indirilen karlar ise belediyeye ait iş makineleri tarafından toplanarak kent merkezinden uzaklaştırılıyor.

Öte yandan Bitlis Belediyesi ekipleri, mahalle araları ve kaldırımlarda başlattığı kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları çatı altlarında dikkatli olmaları konusunda uyarırken, karla mücadele çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak devam edeceğini bildirdi.