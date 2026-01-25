Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

En zorlu temizlik görevi başladı! Bellerine bağladıkları iplerle çatıya çıkıyorlar

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Belediye ekipleri sokaklardaki karları temizlerken çatılardaki kar ve buzları temizlemek esnaf ve bina sakinlerine kaldı.

’te soğuk hava ve nedeniyle çatılarda kar birikintileri ve buz sarkıtları oluştu. Şehir esnafları ise mal ve can güvenliğini tehlikeye atan bu durum karşısında vatandaşları korumak amacıyla çatılarda kar temizliği çalışması yaptı.

En zorlu temizlik görevi başladı! Bellerine bağladıkları iplerle çatıya çıkıyorlar

BELLERİNE İP BAĞLAYARAK ÖNLEM ALIYORLAR

Özellikle son günlerde artan buzlanma riski nedeniyle çatılarda biriken karların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturması üzerine esnaf ve bina sakinleri harekete geçti. Kar küreyicileri, bellerine bağladıkları emniyet ipleriyle önlemleri alarak çatı üstlerinde biriken karları temizlemeye başladı.

En zorlu temizlik görevi başladı! Bellerine bağladıkları iplerle çatıya çıkıyorlar

Esnaflar, çatılardaki karların temizlenmesiyle hem yapıların zarar görmesinin önüne geçtiklerini hem de yaya ve araç trafiği açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Çatılardan indirilen karlar ise belediyeye ait iş makineleri tarafından toplanarak kent merkezinden uzaklaştırılıyor.

En zorlu temizlik görevi başladı! Bellerine bağladıkları iplerle çatıya çıkıyorlar

Öte yandan Bitlis Belediyesi ekipleri, mahalle araları ve kaldırımlarda başlattığı kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları çatı altlarında dikkatli olmaları konusunda uyarırken, karla mücadele çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak devam edeceğini bildirdi.

