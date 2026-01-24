Kar altındaki Bingöl'de yolun açılmamasına kızan köylüler iş makinesine saldırdı

Bingöl genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için sahada görev yaparken saldırıya uğradı.

Bir köyde ana yol, köy içi yol ve çıkış yolunu açan operatör, öncelik sıralamasını gerekçe göstererek ek talebi yerine getirmediği gerekçesiyle bölgedekilerin farklı bir tepkisiyle karşılaştı.

Operatör, saldırıya uğrarken aracın da camları kırıldı. Yaşanan olay sonrası iş makinesinin arızalandığı, bu nedenle bölgede bazı köy yollarının ulaşıma açılamadığı öğrenildi. Yetkililer, karla mücadelede önceliğin kapalı köy yollarının açılması olduğunu vurgularken, ekiplerin zorlu şartlar altında fedakârca görev yaptığını belirtti.

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ: MAKİNE ARIZALI YOLLAR KAPALI

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan duruma tepki göstererek, "103 köy yolumuz kardan kapalıyken, operatörlerimiz canla başla çalışıyor. Bir köyde yol + köy içi + çıkış yolunu açtıktan sonra ‘ahır yolunu da aç’ talebine ‘önce kapalı köy yollarını açalım’ dedi diye camlar kırıldı, operatöre saldırıldı. Şimdi iş makinesi arızalı, yollar kapalı" ifadelerini kullandı.