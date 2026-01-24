Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kar altındaki Bingöl'de yolun açılmamasına kızan köylüler iş makinesine saldırdı

Bingöl’de yoğun kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarını ulaşıma açmak için sürdürdüğü çalışmalar sırasında bir grup vatandaş, kapalı ahır yolunu açmadığı gerekçesiyle iş makinesine saldırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kar altındaki Bingöl'de yolun açılmamasına kızan köylüler iş makinesine saldırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 19:09

Bingöl genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için sahada görev yaparken saldırıya uğradı.

Bir köyde ana yol, köy içi yol ve çıkış yolunu açan operatör, öncelik sıralamasını gerekçe göstererek ek talebi yerine getirmediği gerekçesiyle bölgedekilerin farklı bir tepkisiyle karşılaştı.

Kar altındaki Bingöl'de yolun açılmamasına kızan köylüler iş makinesine saldırdı

Operatör, saldırıya uğrarken aracın da camları kırıldı. Yaşanan olay sonrası iş makinesinin arızalandığı, bu nedenle bölgede bazı köy yollarının ulaşıma açılamadığı öğrenildi. Yetkililer, karla mücadelede önceliğin kapalı köy yollarının açılması olduğunu vurgularken, ekiplerin zorlu şartlar altında fedakârca görev yaptığını belirtti.

Kar altındaki Bingöl'de yolun açılmamasına kızan köylüler iş makinesine saldırdı

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ: MAKİNE ARIZALI YOLLAR KAPALI

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan duruma tepki göstererek, "103 köy yolumuz kardan kapalıyken, operatörlerimiz canla başla çalışıyor. Bir köyde yol + köy içi + çıkış yolunu açtıktan sonra ‘ahır yolunu da aç’ talebine ‘önce kapalı köy yollarını açalım’ dedi diye camlar kırıldı, operatöre saldırıldı. Şimdi iş makinesi arızalı, yollar kapalı" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD donmanın eşiğinde! 'Felç edici buz fırtınası' öncesi halk marketlere akın etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Görüntüler Sibirya'dan değil Türkiye'den! Kar kalınlığı 4 metreyi aştı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.