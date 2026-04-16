Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Endonezya'dan İstanbul'a getirildi: 3 milyon dolarlık taş Kapalıçarşı'dan çıktı: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Endonezya’dan kaçak yollarla getirdikleri değeri 3 milyon doların üzerindeki 80 karat değerli taşları Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

Endonezya'dan İstanbul'a getirildi: 3 milyon dolarlık taş Kapalıçarşı'dan çıktı: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 15:55

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli pırlanta kaçakçılığı yapan şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Endonezya'dan İstanbul'a getirildi: 3 milyon dolarlık taş Kapalıçarşı'dan çıktı: Çok sayıda gözaltı var

Bilgi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli pırlanta kaçakçılığı yapan 6 kişilik uluslararası bir şebekeyi çökertti.
Endonezya'dan havayolu ile kaçak getirilen 80 karatlık bir pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şebekenin 12 Nisan Pazar günü Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.
Şebekeyle bağlantılı 2 şüpheli daha operasyonla gözaltına alındı.
Ele geçirilen pırlantanın, ülke genelinde bir operasyonda ele geçirilen en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında tahkikat devam ediyor.
Bilgi

Yabancı uyruklu bir şebekenin değerli taş kaçakçılığı yaptığı yönünde istihbarat alan kaçakçılık polisi, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdü.

Endonezya'dan İstanbul'a getirildi: 3 milyon dolarlık taş Kapalıçarşı'dan çıktı: Çok sayıda gözaltı var

DEĞERLİ TAŞLARA EL KONULDU

Şebekenin izini süren ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Endonezya’dan havayolu ile kaçak şekilde yurda sokulan bir pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 4 şüpheliyi belirledi. Kimlikleri ve eşkalleri tek tek tespit edilen şüpheliler, satış sırasında polis tarafından suçüstü yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, 80 karat olduğu belirtilen değerli taşa el konuldu.

Endonezya'dan İstanbul'a getirildi: 3 milyon dolarlık taş Kapalıçarşı'dan çıktı: Çok sayıda gözaltı var

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şebekeye yönelik yapılan incelemelerde, zanlıların 12 Nisan Pazar günü Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren emniyet ekipleri, şebekeyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi daha düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Endonezya'dan İstanbul'a getirildi: 3 milyon dolarlık taş Kapalıçarşı'dan çıktı: Çok sayıda gözaltı var

Uluslararası şebekenin 6 üyesi, sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, pırlantaya ilişkin yapılan incelemelerde bunun ülke genelinde bir operasyonda ele geçirilen en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu ifade edildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında yürütülen tahkikat sürüyor.

