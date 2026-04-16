İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli pırlanta kaçakçılığı yapan şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ Endonezya'dan İstanbul'a getirildi: 3 milyon dolarlık taş Kapalıçarşı'dan çıktı: Çok sayıda gözaltı var İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli pırlanta kaçakçılığı yapan 6 kişilik uluslararası bir şebekeyi çökertti. Endonezya'dan havayolu ile kaçak getirilen 80 karatlık bir pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şebekenin 12 Nisan Pazar günü Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Şebekeyle bağlantılı 2 şüpheli daha operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen pırlantanın, ülke genelinde bir operasyonda ele geçirilen en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında tahkikat devam ediyor.

Yabancı uyruklu bir şebekenin değerli taş kaçakçılığı yaptığı yönünde istihbarat alan kaçakçılık polisi, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdü.

DEĞERLİ TAŞLARA EL KONULDU

Şebekenin izini süren ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Endonezya’dan havayolu ile kaçak şekilde yurda sokulan bir pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 4 şüpheliyi belirledi. Kimlikleri ve eşkalleri tek tek tespit edilen şüpheliler, satış sırasında polis tarafından suçüstü yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, 80 karat olduğu belirtilen değerli taşa el konuldu.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şebekeye yönelik yapılan incelemelerde, zanlıların 12 Nisan Pazar günü Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren emniyet ekipleri, şebekeyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi daha düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Uluslararası şebekenin 6 üyesi, sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, pırlantaya ilişkin yapılan incelemelerde bunun ülke genelinde bir operasyonda ele geçirilen en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu ifade edildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında yürütülen tahkikat sürüyor.