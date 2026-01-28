Eniştenin intikamı! Kendisini vuran kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Samsun'un Canik ilçesinde 20 gün önce meydana gelen olayda; 24 yaşındaki B.M., bir kişiyle kavga ettiği sırada araya girerek kavgayı ayırmak isteyen eniştesi H.Y.’ye (25) tepki gösterdi. Bunun üzerine eve giderek tüfeğini alan B.M., yeniden olay yerine gelerek eniştesine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla sol ayağından yaralanan H.Y., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Saldırının ardından kaçan B.M., polis ekiplerinin düzenlediği çalışma sonucu Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde suçta kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.M.’nin kendisini yine vuracağını duyan enişte H.Y., dün akşam Yavuzselim Mahallesi’nde karşılaştığı kendisini vuran kayınbiraderi B.M.'ye tüfekle ateş açtı. Bacaklarından yaralanan B.M., hastaneye kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Enişte H.Y. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen enişte mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.