Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ergenlik sancısı mı, katliam hazırlığı mı? Beyhan Budak'tan aileleri kurtaracak sızıntı uyarısı

Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olaylar toplumda şok etkisine neden oldu. Peki, bir gencin 'kendi dünyasında' mı yoksa 'kendi karanlığında' mı olduğunu nasıl anlarız? Klinik Psikolog Beyhan Budak, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a son dönemde artan okul saldırılarının şifrelerini anlattı. Budak, saldırganların olaydan önce çevrelerine verdiği gizli mesajlar yani sızıntı davranışlarını tek tek açıkladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 16:00

Şanlıurfa Siverek’te bir liseye düzenlenen silahlı saldırı infiale yol açtı. Okulun eski öğrencisi olan 19 yaşındaki Ömer Ket isimli saldırganın tüfekle açtığı ateş sonucu aralarında öğrenci, öğretmen, görevli personel ve polislerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı. Saldırı öncesi sosyal medyadan tehdit mesajları yayınladığı ortaya çıkan zanlı, olayın ardından yaşamına son verdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş Onikişubat'ta yaşanan okul saldırıları sonrası Klinik Psikolog Beyhan Budak, ergenlikteki şiddet eğilimlerinin nedenlerini ve önlenmesi için alınması gereken önlemleri değerlendirdi.
Şanlıurfa Siverek'te bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda eski öğrenci Ömer Ket, 16 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.
Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir ortaokul öğrencisi babasına ait silahlarla sınıfa girerek rastgele ateş açtı.
Klinik Psikolog Beyhan Budak, ergenlik sancısı ile katliam hazırlığı arasındaki farkın 'sızıntı davranışı' ve 'acı çektireceğim' mesajı ile anlaşılabileceğini belirtti.
Budak, ailelere çocuklarının odasına kapanmasının 'kendi dünyasında' mı yoksa 'karanlığında' mı kaybolduğunu anlamak için bağın kopup kopmadığına dikkat etmelerini önerdi.
Medyanın olayları detaylı anlatmasının 'bulaşıcı şiddet etkisi' ile taklit riskini artırdığını ve 'senaryo' sunabileceğini vurguladı.
Okullarda ruh sağlığı altyapısının güçlendirilmesi, 'bildirme kültürü' oluşturulması ve risk faktörlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi İ.A.M.'nin okula babasına ait silahlarla bir sınıfa girerek rastgele ateş açtığı ve can kaybına neden olması toplumda şok ve güvensizliğe neden oldu.

Şiddet ve travma, özellikle de ergenlik dönemindeki bir bireyin karıştığı bir olay söz konusu olduğunda, sadece klinik bir vaka değil, aynı zamanda sosyolojik ve eğitimsel bir kriz haline geliyor. Klinik Psikolog Beyhan Budak, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a bu sosyal facianın altında yatan sebepleri ve nasıl önlenebileceğini anlattı.

Bir paylaşımın “ergenlik sancısı” mı yoksa “katliam hazırlığı” mı olduğunu nasıl ayırt ederiz?

Beyhan Budak: Önce şunu kabul edelim: ergenlik zaten karanlık bir dil kullanır. Bir genç “her şeyden nefret ediyorum” yazdığında bu çoğu zaman gerçekten öyle hissettiği anlamına gelir, ama o an için. Ergenlik sancısının doğası budur: yoğun ama geçicidir, dalgalıdır. Bugün dünya yıkılmıştır, yarın bir arkadaşının mesajıyla her şey değişir.

TEHLİKE İŞARETLERİ NASIL ANLAŞILIR?

Asıl tehlike işaretleri farklıdır. Psikolojide buna “sızıntı davranışı” denir. Yani kişi niyetini parça parça dışarı sızdırır. Geçmiş saldırıları araştırmaya başlar, silah görselleri paylaşır, belirli kişilere “o gün okulda olma” der.

Bir de şu var: ergenlik sancısı genellikle “ben acı çekiyorum” der. Sızıntı davranışı ise “acı çektireceğim” der. Birincisi içe döner, ikincisi dışa yönelir. Ve şunu biliyoruz: bu tür saldırıların neredeyse tamamında saldırgan, önceden bir şekilde niyetini paylaşmış. Yani bu, gizli kalan bir şey değil, görmezden gelinen bir şey.

ERGENLİK ÇAĞRISININ YARDIM ÇIĞLIĞINA DÖNÜŞÜ

Ailelere ve eğitimcilere söyleyebileceğim şey şu: tek bir paylaşım değil, örüntü önemli. Bir genç hem sosyal olarak geri çekiliyorsa, hem şiddet içeriklerine yoğun ilgi gösteriyorsa, hem de bunu dışa vuruyorsa, bu artık “ergenlik sancısı” değil, yardım çığlığıdır. Ve o çığlığı duymak için uzman olmaya gerek yok, dikkatli olmak yeterli.

Bir anne-baba, odasına kapanan çocuğunun “kendi dünyasında” mı olduğunu yoksa “kendi karanlığında” mı kaybolduğunu nasıl anlar?

Beyhan Budak: Ergenler odasına kapanır, bu normal. Ama burada sorulması gereken soru “kapandı mı” değil, “bağ koptu mu?”dur.

Kendi dünyasında olan bir ergen hâlâ bir yerlere aittir. Arkadaşları vardır, az da olsa. Bir şeylerden zevk alır: müzik, oyun, çizim, bir şey. Sofrada iki kelam eder, sinirli bile olsa tepki verir. Yani dünyası küçüktür ama canlıdır.

EN TEHLİKELİ BELİRTİ: TEPKİSİZLİK

Kendi karanlığında kaybolan bir ergense bağlarını teker teker koparır. Eskiden sevdiği şeyleri bırakır. Arkadaşlarından uzaklaşır ama yeni bir çevre de edinmez. Yemek düzeni bozulur, uyku düzeni bozulur. Ve en önemlisi: tepkisizleşir. Öfke bile vermez. Bu sessizlik çoğu ebeveyn tarafından “sakinleşti, düzeldi” diye yorumlanır, oysa tam tersi olabilir. Umutsuzluk bazen fırtına gibi değil, durgun su gibi görünür.

AİLELER NE YAPMALI?

Bir ebeveyn olarak yapabileceğiniz en önemli şey, çocuğunuzu “sorun var mı?” diye sorgulamak değil, onunla bağı açık tutmaktır. Çocuk size bir şey anlatmıyorsa, belki siz ona bir şey anlatabilirsiniz. Kendi kırılganlığınızı gösterin. “Ben de bugün çok zorlandım” diyen bir anne-baba, çocuğuna “bu evde zayıf olmak güvenli” mesajı verir. Ve o mesaj, birçok sorudan daha güçlüdür.

BULAŞICI ŞİDDET ETKİSİ

Bu tür olayların detaylı anlatılması “taklit” riskini doğurur mu yoksa ibret mi olur?

Beyhan Budak: Bu, en çok tartışılan konulardan biri ve cevap ne yazık ki rahatsız edici: evet, detaylı anlatım taklit riskini artırır. Buna “bulaşıcı şiddet etkisi” deniyor.

Saldırganın adının, fotoğrafının, manifestosunun, yönteminin detaylı şekilde yayılması, şöhret arayan başka bireylere bir yol haritası sunar. Saldırganların kişisel bilgilerinin sansasyonel biçimde yayılması, tam da onların arzuladığı ünü sağlar ve benzer eylemleri tetikleyebilir. İntihar haberciliği için belirlenmiş hassasiyet ilkeleri var, ama okul saldırıları söz konusu olduğunda bazı medya kurumları hâlâ bu hassasiyeti göstermiyor.

HER DETAY BİR SONRAKİ POTANSİYEL SALDIRGAN İÇİN BİR “SENARYO” OLABİLİR

İbret olması için detay gerekmez. Toplum olarak bilmemiz gereken şey şu: bu bir gencin çığlığıydı ve biz onu zamanında duymadık. Bunu anlatmak için saldırganın kullandığı silahı ya da sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntülerini yaymamıza gerek yok. Tam tersine, her detay bir sonraki potansiyel saldırgan için bir “senaryo” olabilir. Medyanın görevi dehşeti büyütmek değil, “bu neden oldu ve nasıl önlenir” sorusuna odaklanmaktır.

Bu yarayı sarmak ve yenilerinin yaşanmasına engel olmak için toplumun görevleri nelerdir?

Beyhan Budak: Önce bir gerçeği kabul edelim: bu saldırılar “aniden patlayan” olaylar değil. Yavaş yavaş biriken bir sürecin sonucu. Ve o süreçte neredeyse her zaman birisi bir şey fark etmiş ama ya ciddiye almamış ya da nereye bildireceğini bilmemiş.

Birincisi, okullarda ciddi bir altyapısı şart. Rehberlik servisleri sadece üniversite tercih formu dolduran yerler olmamalı. Bir öğrencinin duygusal durumunu takip edebilecek, risk değerlendirmesi yapabilecek, gerektiğinde aileyle ve uzmanlarla köprü kurabilecek bir yapı gerekiyor.

“İSPİYONCU” DAMGASI İHBARLARI KÖRELTİYOR

İkincisi, “bildirme kültürü” oluşturmalıyız. Şu an Türkiye’de bir öğrenci arkadaşının tehdit içeren paylaşımını görse ne yapacağını bilmiyor. “İspiyoncu” damgası yemekten korkuyor. Oysa önlenen saldırıların büyük çoğunluğu, birinin, çoğunlukla bir akranın, “bir şey yanlış” deyip bildirmesiyle engellendi. Anonim bildirim hatları, güvenli ihbar mekanizmaları bunun için var.

ŞİDDETE GİDEN YOLUN BASAMAKLARI NELER?

Üçüncüsü ve belki de en önemlisi: toplum olarak “sorunlu çocuk” etiketini yapıştırıp geçmek yerine, o çocuğun neden sorunlu olduğunu sormaya başlamalıyız. Zorbalık, aile içi şiddet, sosyal izolasyon, yoksulluk; bunların hepsi şiddete giden yolda bilinen risk faktörleri. Bunları görmezden gelip sonra “nasıl oldu” diye şaşırmak, yangını söndürmeden dumanı sorgulamak gibidir.

Bir gencin evde kendini gerçekten “anlaşılmış” hissetmesi için ailelere birkaç cümle/davranış tavsiye eder misiniz?

Beyhan Budak: Sihirli cümle yok aslında, ama sihirli bir tutum var: MERAK Yargılamayan, düzeltmeye çalışmayan, sadece anlamak isteyen bir merak.

Somut birkaç şey söyleyeyim:
Sadece evde düzenli olarak akşam yemekleri yenmesi bile inanılmaz etkili.
Anne baba, çocuğun dünyasından, hissettiklerinden haberdar olmalı; bu, kısıtlayıcı, yargılayan, cezalandıran anne babalıkla olmuyor. Çocukla gerçekten sohbet edilebilmeli.
Ani değişikliklere karşı dikkatli olunmalı.
Çocuğun okulu ile, öğretmenleri ile irtibatlı olmak önemli.
Psikolojik yardım da çok önemli.
Ama önce merakla dinlemek, anlamaya çalışmak.

ETİKETLER
#ruh sağlığı
#Şiddet Önleme
#Okul Saldırıları
#Aile Iletişimi
#Ergenlik Sorunları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.