Erzurum'da esrarengiz olay! Kaza yapan araçtaki kadın bulunamıyor

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün akşam feci bir kaza meydana geldi. Tercan istikametine doğru ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu nehre düştü. Kaza sonrası araçta bulunan İlknur S. ise bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dün gece yarısından itibaren devam eden çalışmalarda Kurasu nehrinin akış yönü iş makinaları ile değiştirilerek nehir içerisinde arama çalışmalarına yeniden başlandı.

İŞ MAKİNALARI VE DALGIÇLARLA ARANIYOR

Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş bir kişi de yaralanmıştı. Kayıp kadın yolcunun bulunması için çok sayıda iş makinası ve dalgıç bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.