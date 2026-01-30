Menü Kapat
TGRT Haber
Erzurum'da öğretmen Ülkühan Atmaca'dan acı haber: Bir anlık dikkatsizlik sonu oldu

Erzurum'da ev kazası öğretmen Ülkühan Atmaca'nın can kaybıyla sonuçlandı. Pencerelerini silmek isteyen öğretmen dengesini kaybedip dışarıdaki zemine düştü.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 19:35
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 20:20

Erzurum'da öğretmen Ülkühan Atmaca evinin camını silerken aşağı düştü. 34 yaşındaki kadın olay sonucu hayatını kaybetti.

Murat Ellik Bulvarı'nda bir binanın 3. katında oturan Ülkühan Atmaca (45), cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.

Erzurum'da öğretmen Ülkühan Atmaca'dan acı haber: Bir anlık dikkatsizlik sonu oldu

HAYATINI KAYBETTİ

Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ülkühan Atmaca sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ülkühan Atmaca müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakutiye Mecidiye Anadolu Lisesi Okul Müdürümüz Savaş Atmaca'nın kıymetli eşi, Palandöken İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Ülkühan Atmaca'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

