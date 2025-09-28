Erzurum'da terlik fabrikasında yangın

Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren terlik ham maddesi imalatı yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Yangında fabrikanın çatısı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

YAN TARAFTAKİ BOYA FABRİKASI NEDENİYLE PANİK YAŞANDI

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, can ve mal kaybı olmadığını, maddi hasar oluştuğunu söyledi. Urkuç, yan tarafta bulunan boya fabrikasından dolayı yangının paniğe neden olduğunu ifade etti.