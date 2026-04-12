Esenyurt’ta hanutçulardan güzellik merkezi tuzağı: Ön görüşme deyip senet imzalattılar! Ödeme yapmayanı icraya verdiler

Esenyurt'ta ilçe meydanlarında yürüyen vatandaşları durduran ve öğrenci olduğunu söyleyen hanutçular, güzellik merkezlerine müşteri çekmeye çalıştı. Şahısların vatandaşları genellikle "En azından bir görüşme yapın, prim kazanalım" sözleriyle kandırdığı öne sürüldü. Güzellik merkezinde ise ön kayıt olmak için sözleşme imzaladığını zanneden vatandaşlar senetler imzalatılarak borçlandırıldı

"CAYMA BEDELİ İSTENEREK İCRAYA VERİLMEKLE TEHDİT EDİLDİ”

Güzellik merkezinden hizmet alamayan mağdur vatandaşlar sözde avukatlar tarafından aranarak farklı rakamlarda "cayma bedeli" istendi ve icraya verilmekle tehdit edildi. Mağdurların ailelerini bile arayan avukatlar, borcunu ödemeyen vatandaşları ise ellerindeki senetlerle icraya verdi.

“LÜTFEN YUKARIYA GELİR MİSİNİZ' DİYORLAR. SONRASINDA İSE PARA TALEP EDİYORLAR”

Esenyurt meydandan geçen bir vatandaş yaşanan durumla ilgili, "Geliyorlar, 'pardon bir bakar mısınız, lütfen yukarıya gelir misiniz' diyorlar. Sonrasında ise para talep ediyorlar. Ben kabul etmedim" dedi.

"10 BİN LİRA TALEP ETTİLER. VERMEZSEK 'MAHKEMEYE VERECEĞİZ' DEDİLER"

Başka bir vatandaş ise, "Benim annemin başına geldi. Aldılar annemi güzellik merkezine götürdüler. Senet imzalatmışlar. Yaklaşık bir 10 bin lira talep ettiler. Parayı vermezsek mahkemeye vereceklerini ifade ettiler ama parayı vermedik. Burada çok rahatsız ediyorlar" diye konuştu.

“NE OLDUYSA MEYDANDA YÜRÜRKEN OLDU”

Bir işletme tarafından kendisine sözleşme diyerek 3 defa senet imzalatıldığını ifade eden Kader Ünlü, "Aslında ne olduysa meydanda yürürken oldu. Bir çocuğa rastladım ve o şekilde tuzaklarına düştüm.

Yukarıya çıktığımda da indirim olduğunu söylediler ve psikolojik baskı uyguladılar. İmza atmak zorunda kaldım. Ertesi gün de bu parayı ödeyemeyeceğimi söylediğimde beni tehdit ettiler. Avukata veririz seni icralık olursun dediler. İlkinde bu şekilde oldu. Bir gün seansıma girmek için geldiğimde bana çay içirdiler, bilmiyorum o çayın içinde ne varsa ikinci imzayı da atmış oldum. Üçüncü imzada da bilmiyorum imzamı mı taklit ettiler, ben mi imza attım hatırlamıyorum ama attığımı hatırlamıyorum. Bu şekilde dolandırıldım. Çünkü ben geçen sefer sustuğum için bu defa onlar benim tepeme bindiler

“14 BİN LİRALIK PAKET ALDIM. ONLAR BENDEN 45 BİN LİRA PARA İSTEDİLER”

Ben tek değilim birçok kişi var benim gibi mağdur olan. Ben hakkımı savunmak için bu yola çıktım. Ben normalde 14 bin liralık paket aldım. Onlar benden 45 bin lira para istediler. İlk ödemeyi saymıyorum aramızda halletmiştik ama ikinci seferde beni dolandırmaya çalıştılar. Benim durumumda olan çok kişi var. Korkmasınlar gereken yerlere şikayetçi olsunlar. Şu an senetlerim de çantamda. Caymak istediğimde ücret istediler. Ben de bu ücreti ödeyemeyeceğimi söyledim. Ayrıca kalkıp beni tehdit ettiler. 'Ben buraya eşimle gelirim' dedim. Onlar da bana, 'eşinle gelirsen eşine iftira atarım' dediler. Sonra da 'senin imzan bizim elimizde, istediğimiz gibi seni suçlarız' dediler" şeklinde konuştu.

"SENET KARŞILIĞI HERHANGİ BİR MAL VEYA HİZMET ALMADIKLARINI İSPAT EDEBİLİRLERSE…"

Mağdur vatandaşların hangi hukuki yollara başvurabileceğini anlatan Avukat Melih Özmen, "Kişiler özgür iradeleriyle birlikte kanun çerçevesinde sözleşme yapabilirler. Ama burada kişilerin iradesinin sakatlandığı anlaşılıyor. Sözleşme adı altında aslında iradelerini sakatlayarak senet imzalattıklarını ifade ediyorlar. Öncelikle kişilerin iradesi sakatlandığı için bir geçersizlik söz konusu ama burada tabi ispat hukuku devreye giriyor. Kişi, iradesinin sakatlandığını ispat etmeli ki söz konusu senet geçersiz kılınabilsin. Ama ispat noktasında genelde somut vakalarda sorun yaşandığından dolayı kişiler senet borcunu ödemek zorunda kalabiliyor. Burada şu gündeme gelebilir, hukuk sistemimizde menfi tespit dediğimiz bir dava var. Kişinin karşı tarafa herhangi bir borcunun olmadığının tespiti aslında bu dava. Burada kişiler, senet karşılığı herhangi bir mal veya hizmet almadıklarını ispat edebilirlerse mahkeme nezdinde bu menfi tespit davası kabul edilir ve senet karşılığı borçlu olmadıkları mahkeme kararıyla tespit edilip hüküm altına alınabilir" dedi.

“SAVCILIK ARACILIĞI İLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİRLER”

Öte yandan, vatandaşların bir belgeyi imzalamadan önce dikkatle okumasını tavsiye eden Avukat Özmen, "Burada öncelikle vatandaşımız imzaladığı belgeyi baştan aşağıya okumalı. Kendilerine bir metin verildiğinde karşı tarafa tamamen güvenip imza atmamalı. Orada sözleşmenin herhangi bir maddesine gözden kaçırılabilir düşüncesiyle kötü niyetli kişilerce tüketici aleyhine olumsuz bir madde ekleyebilir. Dolayısıyla, vatandaşlarımız sözleşmeyi baştan aşağıya okusunlar. Oldubitti olacak şekilde hemen imzalayın biz size bir hizmet sunmayacağız, sizden bir para istemiyoruz, biz burada, 'öğrenciyiz, harçlığımız çıksın' gibi vicdani sebeplerle bu tuzaklara düşmesinler.

Dolayısıyla önlerine konan metni baştan sona okuyarak öyle imzalasınlar. Hatta, imzalayacakları metinlerin bir nüshasını da kendilerinde bulundursunlar. Yarın bir gün yaşanacak olumsuzluklarda durumu hatırlamak için bir belge bulundurmaları vatandaşlarımızın lehine olur. Eğer senet imzalayacaklarsa ki bu noktada imzalamamaları gerekiyor. Çünkü senet karşılığı verilen bir ürün yoksa bu durumda sadece hizmet alacaklarsa yalnızca sözleşmeyi imzalasınlar. Burada iradeleri sakatlanıp iş dolandırıcılık noktasına girdiği için savcılık aracılığı ile suç duyurusunda bulunabilirler" diye konuştu.