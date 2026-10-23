Eşine bunu yapan tazminat ödeyebilir! Boşanma davalarında kritik ayrıntı

Boşanma davalarında kusur tespiti, yalnızca evliliğin sona ermesinde kimin hangi davranışının etkili olduğunu ortaya koymakla kalmıyor; maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası taleplerini de etkileyebiliyor. Eşe fiziksel şiddet uygulamak, hakaret etmek, ekonomik baskı kurmak, ortak konuta erişimi engellemek ve evlilikten doğan sorumlulukları ihmal etmek, somut olayın koşullarına göre kusur kabul edilebiliyor.

Ancak boşanma davalarında her tartışma, her sert söz veya her anlaşmazlık otomatik olarak kusur anlamına gelmiyor. Mahkemeler, tarafların davranışlarını, olayların gelişimini ve hukuka uygun delilleri birlikte değerlendiriyor. Yargıtay incelemesinde de kusur tespitinin dosyada kanıtlanan olaylarla örtüşüp örtüşmediği önem taşıyor.

Peki boşanma davasında hangi davranışlar kusur sayılıyor? Eşin kapı kilidini değiştirmesi, ekonomik baskı uygulaması veya hakaret etmesi hangi koşullarda hukuki sonuç doğuruyor? WhatsApp mesajları ve ses kayıtları delil olarak kullanılabiliyor mu? Kusur durumu nafaka ve tazminat kararlarını nasıl etkiliyor?

Avukat Gizem Gonce, boşanma davalarında kusur sayılan davranışları, delillerin hukuki geçerliliğini ve kusurun nafaka ile tazminata etkisini Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e anlattı.

''KUSUR, EŞLERİN BİRBİRLERİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİNDEN İBARET DEĞİLDİR''

Boşanma davalarında kusur ne anlama geliyor? Mahkeme, eşlerden hangisinin kusurlu olduğuna hangi ölçütlere göre karar veriyor?

Av. Gizem Gonce: ''Boşanma davalarında kusur, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda eşlere yüklenebilen davranışların hukuki açıdan değerlendirilmesidir. Özellikle Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında açılan boşanma davalarında mahkeme, evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılıp sarsılmadığını inceler. Bu incelemede yalnızca evliliğin sona ermiş olması veya tarafların artık birlikte yaşamak istememesi yeterli değildir. Eşlerin birbirlerine yönelik davranışları, evlilik birliğinin gerektirdiği sorumluluklar, yaşanan olayların sıralaması ve tarafların iddialarını destekleyen deliller bir bütün olarak ele alınır.

Örneğin, eşlerden birinin diğerine sürekli hakaret etmesi, fiziksel şiddet uygulaması ve aile yaşamına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi kusur değerlendirmesinde etkili olabilir. Buna karşılık diğer eşin ortak konutu terk etmesi, her koşulda onun kusurlu olduğu anlamına gelmez. Konuttan ayrılmanın haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı, ayrılığa yol açan olaylar ve tarafların tutumu da değerlendirilmelidir.

Yargıtay incelemesinde de kusur belirlemesinin somut olayın özelliklerine uygun olup olmadığı önem taşır. İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi, dosyada kanıtlanan davranışları eksik değerlendirmişse ya da taraflara yüklenemeyecek bir olayı kusur kabul etmişse kararın bu yönüyle bozulması söz konusu olabilir. Dolayısıyla kusur, yalnızca eşlerin birbirleri hakkındaki değerlendirmelerinden ibaret değildir. Hukuki nitelendirme, ispatlanmış olaylar üzerinden yapılmalıdır.''

''FİZİKSEL ŞİDDETİN TEK BİR OLAYDA GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI ÖNEMSİZ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ''

Fiziksel şiddet boşanma davasında kusur olarak nasıl değerlendirilir?

Av. Gizem Gonce: ''Fiziksel şiddet, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabilecek en önemli davranışlardan biridir. Eşin vücut bütünlüğüne yönelik saldırılar, yalnızca evlilik ilişkisindeki güveni zedelemekle kalmaz; kişinin temel hakları ve güvenliği bakımından da ciddi sonuçlar doğurur.

Bununla birlikte boşanma davasındaki kusur değerlendirmesi yapılırken olayın niteliği, şiddetin ağırlığı, tekrarlanıp tekrarlanmadığı, tarafların diğer davranışları ve deliller birlikte ele alınır. Fiziksel şiddetin tek bir olayda gerçekleşmiş olması, davranışın önemsiz olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde tekrarlanan şiddet olayları da kusurun ağırlığının değerlendirilmesinde önem taşıyabilir. Örneğin, eşine fiziksel şiddet uyguladığı sağlık raporları, tanık anlatımları veya diğer hukuka uygun delillerle ortaya konulan bir kişinin davranışı, boşanma davasında kusur olarak değerlendirilebilir. Şiddetin tehdit, hakaret veya ekonomik baskı gibi başka davranışlarla birlikte gerçekleşmesi hâlinde ise olayların bütünü dikkate alınır.

Burada önemli olan, boşanma dosyasındaki kusur değerlendirmesi ile ceza hukuku bakımından yapılacak değerlendirmenin birbirinden farklı hukuki incelemeler olduğudur. Boşanma mahkemesinin aile hukuku yönünden yaptığı değerlendirme, ceza soruşturması veya kovuşturmasının yerine geçmez. Şiddete maruz kalan kişilerin güvenliklerini önceliklendirmeleri, mevcut delilleri hukuka uygun şekilde korumaları ve gerekli durumlarda ilgili makamlara başvurmaları önemlidir.''

''EŞLER ARASINDA YAŞANAN HER TARTIŞMA OTOMATİK OLARAK AYNI HUKUKİ SONUCU DOĞURMAZ''

Eşine sürekli hakaret eden, onu başkalarının yanında küçük düşüren veya kişiliğini hedef alan sözler kullanan kişi boşanma davasında kusurlu kabul edilebilir mi?

Av. Gizem Gonce: ''Eşe yönelik hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü sözler, olayın özelliklerine göre boşanma davasında kusur olarak kabul edilebilir. Evlilik birliği, eşlerin birbirlerinin kişilik haklarına saygı göstermelerini ve birlikte yaşamı karşılıklı güven temelinde sürdürmelerini gerektirir. Hakaretin hangi ortamda gerçekleştiği, ne sıklıkta tekrarlandığı, sözlerin niteliği, tarafların karşılıklı davranışları ve olayın evlilik birliği üzerindeki etkisi değerlendirilir. Özellikle sürekli aşağılanma, tehdit edilme veya kişinin değersiz hissettirilmesine yönelik davranışlar, diğer kusurlu davranışlarla birlikte ele alındığında daha kapsamlı bir hukuki değerlendirmeyi gerektirir.

Örneğin, eşine düzenli olarak hakaret eden, onu ailesinin veya arkadaşlarının yanında küçük düşüren ve bu davranışlarını sürdüren bir kişinin tutumu kusur değerlendirmesine konu olabilir. Bununla birlikte taraflar arasında yaşanan her tartışmanın veya karşılıklı söylenen her sert sözün otomatik olarak aynı hukuki sonucu doğuracağını söylemek mümkün değildir.

İspat konusu da önemlidir. Tanık anlatımları, hukuka uygun şekilde elde edilmiş mesajlar ve olayın niteliğine göre diğer deliller mahkeme tarafından değerlendirilebilir. Dijital yazışmaların yalnızca seçilmiş bölümlerinin değil, gerektiğinde olayın bütününü gösteren bağlamın da incelenmesi önem taşır.

Ayrıca boşanma davasında kusur oluşturabilecek bir davranışın varlığı ile manevi tazminat şartlarının oluşması aynı şey değildir. Manevi tazminat bakımından kişilik hakkına saldırı ve Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesindeki diğer şartlar ayrıca değerlendirilir.''

''AİLE GİDERLERİNE KATILMAMAK KUSUR OLUŞTURABİLİR''

Eşinin çalışmasına veya parasına müdahale eden, temel ihtiyaçlarını karşılamayan ya da aileyi ekonomik açıdan baskı altında tutan kişinin davranışları hukuken nasıl ele alınır?

Av. Gizem Gonce: ''Ekonomik şiddet olarak nitelendirilebilecek davranışlar, somut olayın özelliklerine göre boşanma davasında kusur değerlendirmesine konu olabilir. Burada yalnızca eşlerden birinin diğerinden daha fazla gelir elde etmesi veya aile bütçesini tek başına yönetmesi belirleyici değildir. Önemli olan, ekonomik imkânların diğer eş üzerinde baskı kurmak, onu bağımlı hâle getirmek veya temel ihtiyaçlardan yoksun bırakmak amacıyla kullanılıp kullanılmadığıdır.

Örneğin, ekonomik imkânı bulunmasına rağmen aile giderlerine hiçbir şekilde katılmamak, diğer eşin temel ihtiyaçlarını karşılamasını engellemek veya ekonomik kaynakları sürekli bir kontrol ve baskı aracı olarak kullanmak, olayın özelliklerine göre kusur oluşturabilir.

Buna karşılık eşlerin gelirlerinin farklı olması, bir eşin çalışmaması veya aile bütçesinin eşlerden biri tarafından yönetilmesi tek başına ekonomik şiddet bulunduğu anlamına gelmez. Aile içindeki görev paylaşımı, tarafların ekonomik koşulları, ortak kararları ve davranışların amacı birlikte değerlendirilmelidir.

Ekonomik baskı iddialarının kanıtlanması bakımından banka hareketleri, yazışmalar, tanık anlatımları ve olayla bağlantılı diğer hukuka uygun deliller önem taşıyabilir. Ancak her banka hareketinin veya para transferinin tek başına ekonomik şiddeti kanıtladığı söylenemez; belgelerin hangi olayla bağlantılı olduğu açıklanmalıdır.

Bu nedenle ekonomik şiddet iddiasında bulunan kişilerin yaşanan olayları tarih sırasına göre belirlemeleri, ekonomik kontrolün nasıl uygulandığını somutlaştırmaları ve mevcut belgeleri hukuka uygun biçimde muhafaza etmeleri önemlidir.''

EŞİN EVE GİRİŞİNİN ENGELLENMESİ

Eşlerden biri evin kilidini değiştirerek diğer eşin eve girmesini engellerse bu davranış boşanma davasında kusur olarak kabul edilir mi?

Av. Gizem Gonce: ''Ortak konuta erişimin engellenmesi, evlilik birliğinden doğan yükümlülükler ve eşlerin birlikte yaşam düzeni bakımından değerlendirilmesi gereken bir davranıştır. Ancak kapı kilidinin değiştirilmesi her olayda otomatik olarak aynı kusur sonucunu doğurmaz. Konutun fiilen kim tarafından kullanıldığı, eşlerin neden ayrı yaşadığı, kilidin hangi koşullarda değiştirildiği ve diğer eşin eve dönmesinin gerçekten engellenip engellenmediği gibi hususlar önem taşır. Örneğin, eşlerden birinin herhangi bir haklı neden olmaksızın diğerini ortak konuttan uzaklaştırması ve kilidi değiştirerek eve girişini engellemesi, olayın özelliklerine göre kusur olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık ortak konutu daha önce terk etmiş bir eşin kilidi değiştirmesi, diğer eşin konuta erişimini engellemediği veya olayın farklı koşullarda gerçekleştiği durumlarda aynı sonucu doğurmayabilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 13 Nisan 2022 tarihli, 2022/1253 E. ve 2022/3542 K. sayılı kararında, kadının müşterek evi boşalttığı ve yedek anahtarı komşusuna bıraktığı olayda, kilidi değiştirdiği vakıasının kendisine kusur olarak yüklenemeyeceği değerlendirilmiştir. Karar, kilit değiştirme olgusunun tek başına değil, olayın bütünü içinde ele alınması gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir.

Burada asıl mesele, bir eşin diğerini ortak yaşamdan dışlayıp dışlamadığı ve bu davranışın evlilik birliğinin sona ermesine etkisidir. Bu nedenle benzer olaylarda yalnızca “kilit değiştirildi” şeklindeki bir tespitle yetinilmemeli; olayların gelişimi ve tarafların davranışları birlikte değerlendirilmelidir.''

''EŞLERİN KENDİ AİLELERİYLE İLİŞKİLERİ ANLAŞMAZLIKLARA NEDEN OLABİLİR''

Eşlerden birinin ailesi evlilik birliğine sürekli müdahale ediyorsa bu durum boşanma davasında kusur olarak değerlendirilir mi?

Av. Gizem Gonce: ''Eşlerin aileleriyle ilişkileri, evlilik hayatında zaman zaman anlaşmazlıklara neden olabilir. Ancak bir eşin kendi ailesiyle görüşmesi veya ailesinin bazı konularda fikir beyan etmesi tek başına kusur olarak nitelendirilemez. Hukuki değerlendirmede, aile müdahalesinin niteliği ve eşlerin bu müdahaleler karşısındaki tutumları önem taşır. Örneğin, eşlerden birinin ailesinin diğer eşe sürekli hakaret etmesi, evlilik kararlarına baskı yoluyla müdahale etmesi veya ortak yaşamı sürdürülemez hâle getiren davranışlarda bulunması durumunda, eşin bu davranışlara destek verip vermediği ya da diğer eşin haklarını korumak için makul bir tutum sergileyip sergilemediği değerlendirilebilir.

Bununla birlikte eşin ailesiyle görüşmesini istememek, ziyaret sıklığı konusunda anlaşamamak veya aile bireyleriyle yaşanan her uyuşmazlık otomatik olarak kusur oluşturmaz. Davranışların yoğunluğu, sürekliliği, evlilik birliğine etkisi ve tarafların karşılıklı tutumu önemlidir. Bu tür uyuşmazlıklarda mahkemenin, aile bireylerinin davranışları ile eşin kendi davranışlarını birbirinden ayırması gerekir. Üçüncü kişilerin davranışları her durumda doğrudan eşe yüklenemez; eşin bu olaylardaki tutumu ve sorumluluğu ayrıca değerlendirilmelidir.''

''ÇOCUĞUN BAKIMI GÖREVİNİN EŞLER ARASINDA FARKLI ŞEKİLDE PAYLAŞILMASI TEK BAŞINA KUSUR DEĞİLDİR''

Evlilik yükümlülüklerini ihmal etmek boşanma sebebi olabilir mi?

Av. Gizem Gonce: ''Evlilik birliği, eşler arasında karşılıklı dayanışma ve ortak yaşamın gerektirdiği sorumlulukları içerir. Bu sorumlulukların sürekli ve haklı bir neden olmaksızın ihmal edilmesi, olayın özelliklerine göre evlilik birliğinin temelinden sarsılması değerlendirmesinde etkili olabilir. Örneğin, eşlerden birinin diğerini sürekli yalnız bırakması, aile yaşamına ilişkin sorumluluklardan sistematik biçimde kaçınması veya ortak çocuğun bakımına ilişkin yükümlülüklerini hiçbir şekilde yerine getirmemesi, somut olayın özelliklerine göre kusur değerlendirmesine konu olabilir.

Ancak burada da önemli bir ayrım vardır. Çocuğun bakımına ilişkin görevlerin eşler arasında farklı biçimde paylaşılması veya bir eşin iş yoğunluğu nedeniyle bazı görevleri daha az üstlenmesi tek başına kusur anlamına gelmez. Önemli olan, davranışın sürekliliği, haklı bir gerekçenin bulunup bulunmadığı ve diğer eşin ya da çocuğun yaşamına etkisidir.

Çocukların üstün yararı, velayet değerlendirmesinde ayrıca dikkate alınır. Eşlerin boşanmadaki kusur durumuyla velayete ilişkin değerlendirme birbiriyle bağlantılı olabilse de aynı hukuki inceleme değildir. Velayet konusunda belirleyici olan, çocuğun üstün yararıdır. Bu nedenle aile sorumluluklarının ihlal edildiği iddiası, genel ifadeler yerine somut olaylar, tarihler ve hukuka uygun delillerle ortaya konulmalıdır.''

''TEMİZLİK YAPMAK, GEÇ SAATLERDE UYANIK OLMAK VEYA BENZER ALIŞKANLIKLAR KUSUR OLUŞTURMAZ''

Günlük hayatta sıradan görünen davranışlar boşanma davasında kusur olarak kabul edilebilir mi?

Av. Gizem Gonce: ''Günlük yaşamda ortaya çıkan davranışlar da belirli koşullarda boşanma davasında değerlendirilebilir. Ancak tek başına temizlik yapmak, geç saatlerde uyanık olmak veya belirli bir yaşam alışkanlığına sahip olmak otomatik olarak kusur oluşturmaz. Önemli olan davranışın niteliği, sıklığı, diğer eşin yaşamına etkisi ve taraflar arasındaki ilişkinin bütünü içindeki yeridir.

Örneğin, bir davranışın sürekli biçimde ortak yaşamı ciddi ölçüde aksatması, eşin dinlenmesini engellemesi veya diğer çatışmalarla birlikte evlilik birliğini olumsuz etkilemesi durumunda mahkeme somut olay çerçevesinde değerlendirme yapabilir.

Bununla birlikte haber başlıklarında kullanılan “kusur sayıldı” gibi kesin ifadeler dikkatle incelenmelidir. Kararın tam metni görülmeden, olayın bütün ayrıntıları bilinmeden veya kararın esas ve karar numarası doğrulanmadan kesin bir hukuki sonuç açıklamak doğru değildir.''

EŞİN KUSURLU DAVRANIŞINI KANITLAMADA HUKUKA UYGUNLUK ESAS

Eşinin kusurlu davranışlarını kanıtlamak isteyen kişiler hangi delillere başvurabilir? WhatsApp yazışmaları, fotoğraflar veya ses kayıtları mahkemede kullanılabilir mi?

Av. Gizem Gonce: ''Boşanma davalarında kusur iddialarının ispatı, yargılamanın en önemli aşamalarından biridir. Tanık anlatımları, mesajlaşmalar, fotoğraflar, sağlık raporları, kolluk kayıtları ve olayın niteliğine göre diğer belgeler delil olarak gündeme gelebilir. Ancak her delilin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması, uyuşmazlıkla bağlantılı bulunması ve usul kurallarına uygun biçimde mahkemeye sunulması gerekir.

WhatsApp yazışmaları, somut olayın özelliklerine ve elde ediliş biçimine göre değerlendirilebilir. Mesajların kimler arasında geçtiği, bütünlüğünün korunup korunmadığı, tarih ve içerik bilgilerinin doğrulanabilirliği ve ilgili olayla bağlantısı önemlidir. Sadece bir mesajın ekran görüntüsünü sunmak, her durumda iddianın kesin olarak ispatlandığı anlamına gelmez.

Ses kayıtları bakımından ise daha dikkatli olunmalıdır. Gizli kayıtların hukuka uygunluğu; kaydın hangi koşullarda alındığı, başka türlü delil elde etme olanağının bulunup bulunmadığı ve olayın özellikleri çerçevesinde ayrıca değerlendirilir. Başkasının telefonuna veya hesabına izinsiz erişilmesi ya da özel hayatın gizliliğini ihlal eden yöntemler kullanılması ciddi hukuki sorunlar doğurabilir.

Bu nedenle kişilerin delil toplarken hukuka aykırı yöntemlere başvurmaması, mevcut belgeleri değiştirmeden muhafaza etmesi ve hangi delilin hangi olayı ispatladığını açıkça ortaya koyması önemlidir. Delillerin hukuka uygunluğu ve ispat gücü, somut olayın koşullarına göre mahkeme tarafından değerlendirilir.''

KUSURLU EŞE TAZMİNAT DAVASI

Boşanma davasında ağır kusurlu bulunan eş tazminat ödemek zorunda kalır mı?

Av. Gizem Gonce: ''Kusur durumu, boşanmanın mali sonuçları bakımından önemli bir ölçüttür. Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesi, boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen kusursuz ya da daha az kusurlu eşin, diğer eşten maddi tazminat talep edebilmesine olanak tanır. Manevi tazminat bakımından ise boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik hakkının saldırıya uğramış olması ve kanunda öngörülen diğer şartların bulunması gerekir.

Ancak kusurlu bulunan her eşin otomatik olarak tazminat ödemesi gerektiği söylenemez. Maddi tazminatta menfaat kaybı ve diğer yasal şartlar; manevi tazminatta ise kişilik hakkına saldırı ve olayın özellikleri ayrıca değerlendirilir.

Örneğin, eşlerden birinin diğerine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ettiği ve bu davranışların evlilik birliğinin sona ermesine neden olduğu kanıtlanmışsa, diğer eşin maddi veya manevi tazminat talebi gündeme gelebilir. Bununla birlikte mahkeme, talebin şartlarını, tarafların kusur durumlarını ve dosyadaki diğer unsurları birlikte inceler. Tazminat talep eden tarafın yalnızca karşı tarafın kusurlu olduğunu ileri sürmesi yeterli değildir. Talebin hukuki dayanağı ve şartları somutlaştırılmalı; gerektiğinde ilgili deliller sunulmalıdır.''

DAVA SÜRECİNDE BUNLARI YAPMAYIN

Boşanma davasında tarafların en sık yaptığı hatalar neler?

Av. Gizem Gonce: ''En sık yapılan hatalardan biri, karşı tarafın kusurlu davranışlarını anlatmanın tek başına yeterli olacağını düşünmektir. Oysa boşanma davasında iddiaların somutlaştırılması ve delillerle desteklenmesi gerekir. Genel ifadeler yerine olayların ne zaman, nerede ve hangi koşullarda gerçekleştiğinin açıklanması, yargılamanın sağlıklı yürütülmesine katkı sağlar.

İkinci önemli hata, delil elde etme sürecinde hukuka uygunluk ölçütünün göz ardı edilmesidir. Karşı tarafın telefonuna izinsiz erişmek, özel hayatın gizliliğini ihlal edebilecek kayıtlar almak veya dijital belgeleri değiştirmek hukuki riskler doğurabilir. Delillerin hukuka uygun biçimde korunması ve mahkemeye sunulması gerekir.

Üçüncü hata, boşanma davasındaki bütün hukuki sonuçların aynı ölçütlerle belirlendiğini düşünmektir.

Boşanma, kusur, velayet, nafaka ve tazminat birbirleriyle ilişkili olmakla birlikte her biri kendi hukuki koşulları çerçevesinde değerlendirilir. Örneğin velayet bakımından çocuğun üstün yararı belirleyicidir; kusur değerlendirmesi tek başına velayet sonucunu belirlemez.

Dava dilekçesi hazırlanırken yalnızca yaşanan olayların sıralanması değil, bu olayların hangi hukuki sonuçlarla bağlantılı olduğunun da açıklanması önemlidir. Her dosyanın kendi koşullarına göre değerlendirilmesi, hak kaybı riskinin azaltılması bakımından gereklidir.

Boşanma davalarında Yargıtay kararlarının ortaya koyduğu temel yaklaşım, eşlerin davranışlarının somut olayın koşulları içinde değerlendirilmesidir. Fiziksel şiddet, hakaret, ekonomik baskı, ortak konuta erişimin engellenmesi ve evlilik yükümlülüklerinin ihlali kusur değerlendirmesinde etkili olabilir. Ancak her olayda aynı sonuca ulaşılacağı söylenemez. Hukuki değerlendirmede davranışların kanıtlanması, olayların kronolojisi, tarafların karşılıklı tutumları ve ilgili kanun hükümleri birlikte ele alınmalıdır. Kusur tespiti, boşanmanın mali sonuçları bakımından önem taşımakla birlikte nafaka, tazminat ve velayet gibi konuların her biri kendi hukuki şartlarına göre incelenir.''