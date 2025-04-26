Eşini katledip, intihar etmişti! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 24 Nisan tarihinde dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. Cengiz Altınel, boşanma davası açan eşi Pınar Altınel ile konuşmak için kadının çalıştığı akaryakıt istasyonuna geldi.

İkilinin arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabanca ile eşi Pınar Altınel'i katletti. Cengiz Altınel daha sonrasında eşini öldürdüğü silahla intihar etti.

DEHŞET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet ve intihar anının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Cengiz Altınel’in masayı toplayan eşinin yanına gelerek bir süre konuştuğu, ardından arkasından sol kolunu boynuna dolayarak tabancayı başına dayadığı, çevredeki vatandaşları tehdit ederek bölgeden uzaklaştırdığı, daha sonra eşinin başına bir el ateş ettiği ve ardından aynı silahı kendisine doğrultarak ateşlediği görüldü.

BİR SÜREDİR AYRI YAŞIYORLARMIŞ...

Öte yandan 9 yıllık evli olan Pınar Altınel'in bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı, boşanma davası açtığı ve Cengiz Altınel'in bu boşanmayı istemediği öğrenildi. Çiftin çocuğunun olmadığı belirtildi.