Eşini ve oğlunu boğarak katletti! Detaylar kan dondurdu: Arayanlara bu sözleri söylemiş

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan aile katliamı dehşete düşürdü. 41 yaşındaki Ö.G.A. isimli cani, 38 yaşındaki eşi Didem Örs Alacı ve 11 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdü. Cani, katliamın ardından intihara kalkışırken, yakınlarından haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Ekipler eve girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Anne ve oğlu korkunç şekilde hayatını kaybederken, şüpheli de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vahşetin detayları ise kan dondurdu.

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Didem'in aile yakınlarıyla kahvaltı planı yaptığı ancak kahvaltıya gitmemesi üzerine acı olayın ortaya çıktığı belirlendi. İddialara göre; Didem, aile yakınlarıyla sabah kahvaltıda bir araya gelmek için plan yaptı. Saatler ilerlemesine rağmen Didem'in kahvaltıya gelmemesinden endişelenen yakınları, Didem'i telefonla arayarak neden geciktiğini sormak istedi. Didem'in telefonunu açan cinayet şüphelisi Ö.G.A. 'Didem ve Doruk'un henüz uyanmadıklarını' söyleyerek, telefonu kapattı. Didem'den gün içinde haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine giden ekipler, aile katliamıyla karşılaştı.



Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.