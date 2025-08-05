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 | Özge Sönmez

Eşini ve oğlunu boğarak katletti! Detaylar kan dondurdu: Arayanlara bu sözleri söylemiş

Edirne'de Ö.G.A. isimli cani, eşi ve çocuğunu boğarak öldürdü. Cinayetlerin ardından intihara kalkışan caninin tedavisi sürerken, kan donduran olayın detayları ortaya çıktı. Şüphelinin, telefonla arayanlara 'uyuyorlar, uyanmadılar' cevabı verdiği öğrenildi. İşte vahşetin detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 12:29

'nde yaşanan dehşete düşürdü. 41 yaşındaki Ö.G.A. isimli cani, 38 yaşındaki eşi Didem Örs Alacı ve 11 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdü. Cani, katliamın ardından intihara kalkışırken, yakınlarından haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Ekipler eve girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Anne ve oğlu korkunç şekilde hayatını kaybederken, şüpheli de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vahşetin detayları ise kan dondurdu.

Eşini ve oğlunu boğarak katletti! Detaylar kan dondurdu: Arayanlara bu sözleri söylemiş

ARAYANLARA BU YALANI SÖYLEMİŞ

Didem'in aile yakınlarıyla kahvaltı planı yaptığı ancak kahvaltıya gitmemesi üzerine acı olayın ortaya çıktığı belirlendi. İddialara göre; Didem, aile yakınlarıyla sabah kahvaltıda bir araya gelmek için plan yaptı. Saatler ilerlemesine rağmen Didem'in kahvaltıya gelmemesinden endişelenen yakınları, Didem'i telefonla arayarak neden geciktiğini sormak istedi. Didem'in telefonunu açan cinayet şüphelisi Ö.G.A. 'Didem ve Doruk'un henüz uyanmadıklarını' söyleyerek, telefonu kapattı. Didem'den gün içinde haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine giden ekipler, aile katliamıyla karşılaştı.

Eşini ve oğlunu boğarak katletti! Detaylar kan dondurdu: Arayanlara bu sözleri söylemiş


Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eşini ve oğlunu boğarak katletti! Detaylar kan dondurdu: Arayanlara bu sözleri söylemiş
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ETİKETLER
#cumhuriyet mahallesi
#aile katliamı
#Cinayetten Sonra Intihar Denemesi
#Didem Örs Alacı
#Doruk Kaan Alacı
#Ö.g.a.
#Yaşam
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