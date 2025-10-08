Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
16°
 Nalan Güler Güven

Eşini vurdu dolaba saklandı! Genç kadın yaşam savaşı veriyor

Adıyaman'da kocası tarafından silahla vurulan 22 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, eşini vuran M.A.B. isimli şahsı evde dolap içinde saklanırken yakalandı.

IHA
08.10.2025
08.10.2025
Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde M.A.B. ile eşi B.B. (22), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.B., yanında bulunan tabancayla eşi B.B.’ye ateş etti. Başından ve kasık kısmından vurulan genç kadın B.B., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Eşini vurdu dolaba saklandı! Genç kadın yaşam savaşı veriyor

GENÇ KADININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.B., önce Kahta Devlet Hastanesi’ne ardından ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan B.B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

CANİ KOCA DOLABA SAKLANDI

Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemi alırken eşini vuran M.A.B., isimli şahıs ise evde bulunan dolap içerisinde saklandığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini vurdu dolaba saklandı! Genç kadın yaşam savaşı veriyor
