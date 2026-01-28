Eşinin tek sözü yüzünden 5 yıldır boşanamıyor! Hayatı adeta altüst oldu

Adana'da yaşayan 56 yaşındaki seyyar satıcı Zeynettin Delen, 30 senelik eşi M.D. ile boşanmak için mahkemeye başvurdu. Evliliklerinden 5 çocukları dünyaya gelen çift bir süre sonra anlaşamayınca boşanma kararı aldı. Fakat işler Zeynettin Delen'in istediği gibi gitmedi. 10 yıldır ayrı yaşayan Delen çifti bir tülü boşanamadı.

TEK KELİMESİ YÜZÜNDEN BOŞANAMIYORLAR

Delen, 2021 yılında boşanma davası açtı, mahkemeye gelen M.D. ise 'boşanmıyorum' dedi. Duruşma sonrasında mahkeme çiftin davasını düşürdü. Çocuklarıyla da görüşmeyen Zeynettin Delen, geçtiğimiz yıl yeniden 12. Aile Mahkemesi'ne boşanmak için başvurdu. 20 Ocak 2026'da görülen duruşmada mahkeme çifti yine boşamadı ve davayı 14 Mayıs 2026 tarihine erteledi.

"5 ÇOCUĞUM VAR HİÇBİRİ ARAMADI"

Yaşadıklarını anlatan Zeynettin Delen, boşanmak için mücadele verdiğini belirterek, "Eşimle 10 yıldır ayrı yaşıyorum. Boşanma davası açtım ancak eşim davada 'boşanmıyorum' deyince hakim boşanmayı gerçekleştirmedi. Hakim bana 'eşini ikna edeceksin' dedi ancak eşim boşanmaya ikna olmuyor. Avukat da tutamıyorum, param yok. Bizim barışma şansımız sıfır. 2 kızım evlendi, 1 tanesi beni arayıp 'hakkını helal et' demedi. 5 çocuğum var ama 10 yıl oldu, 20 bayram geçti 1 tanesi aramadı" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLAR BOŞANIYOR, BİZ BOŞANAMIYORUZ"

Avukatın kendisinden boşanma davası için 100 bin lira talep ettiğini öne süren Delen, "Bu büyük bir mesele değil. Ortada miras yok, maaş yok, mal, mülk yok. Ben bu kadınla anlaşamıyorum ve boşanmak istiyorum. Kanun dışı bir şey yapmıyoruz. Bu durumun çözülmesini istiyorum. Boşanıp yeni bir hayat sürdürmek istiyorum, belki evlenirim. Kısmet olursa evlenirim, nereye kadar böyle devam edecek. Milyonlarca insan boşanıyor, biz boşanamıyoruz" diye konuştu.