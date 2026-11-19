Eski Devlet Bakanı, eski TBMM Başkan Vekili ve Aydın Milletvekili Yüksel Yalova’nın babası Kamil Yalova, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan Kamil Yalova’nın vefat haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Karpuzlu Yeni Mahalle sakinlerinden olan Kamil Yalova’nın, ilçe esnaflarından Hüseyin Yalova’nın da babası olduğu öğrenildi.

İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP TOPRAĞA VERİLECEK

Kamil Yalova’nın cenazesinin, 19 Kasım Perşembe günü ikindi namazına müteakip Karpuzlu’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

1 YIL ÖNCE DE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, 1 Şubat 2025 tarihinde annesi Emir Yalova’yı kaybetmişti. Geçen yıl annesinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Yalova, bu kez de babasının kaybıyla sarsıldı.