17°
Eski uzman çavuşun cesedi korkunç şekilde bulundu!

Adıyaman'da suda ceset olduğunu fark edenler durumu ekiplere bildirdi. Yapılan incelemede cesedin 32 yaşındaki eski uzman çavuş Turgut Unduç'a ait olduğu belirlendi.

Eski uzman çavuşun cesedi korkunç şekilde bulundu!
IHA
09.10.2025
saat ikonu 11:19
09.10.2025
saat ikonu 11:19

’ın ilçe sınırlarında yer alan Nissibi Köprüsü yakınlarında vatandaşlar suda bir olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde incelemeler yapan ekipler cesedin üzerinden kimlik olmadığını tespit etti. Erkek cesedi yapılan incelemelerin ardından yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Eski uzman çavuşun cesedi korkunç şekilde bulundu!

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde erkek cesedinin 5 Ekim tarihinde gezmek için ’dan Adıyaman’a gelen 32 yaşındaki Turgut Unduç’a ait olduğu tespit edildi. Önceki yıllarda uzman çavuş olan ve daha sonra istifa ederek memleketi Şanlıurfa’ya dönen Turgut Unduç’tan 5 Ekim’den sonra haber alamayan yakınları tarafından emniyet birimlerine ihbarında da bulunulduğu öğrenildi. Öte yandan Turgut Unduç’un kesin ölümün nedeninin otopsi raporu sonucu netleşeceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eski uzman çavuşun cesedi korkunç şekilde bulundu!
ETİKETLER
#adıyaman
#şanlıurfa
#ceset
#otopsi
#kayıp
#kahta
#Yaşam
