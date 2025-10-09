Eski uzman çavuşun cesedi korkunç şekilde bulundu!

Adıyaman’ın Kahta ilçe sınırlarında yer alan Nissibi Köprüsü yakınlarında vatandaşlar suda bir ceset olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde incelemeler yapan ekipler cesedin üzerinden kimlik olmadığını tespit etti. Erkek cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde erkek cesedinin 5 Ekim tarihinde gezmek için Şanlıurfa’dan Adıyaman’a gelen 32 yaşındaki Turgut Unduç’a ait olduğu tespit edildi. Önceki yıllarda uzman çavuş olan ve daha sonra istifa ederek memleketi Şanlıurfa’ya dönen Turgut Unduç’tan 5 Ekim’den sonra haber alamayan yakınları tarafından emniyet birimlerine kayıp ihbarında da bulunulduğu öğrenildi. Öte yandan Turgut Unduç’un kesin ölümün nedeninin otopsi raporu sonucu netleşeceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.