Eski vali Sivas'ta trafik kazası geçirdi: 1'i ağır 4 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesi sınırlarındaki Sivas-Malatya karayolunda iki otomobil çarpıştı. Akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında eski Bitlis Valisi'nin de olduğu 4 kişi yaralandı.

Eski Bitlis Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu yönetimindeki 55 HN 055 plakalı otomobil ile Y.S. idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Halep köprüsü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada sürücüler ile Erol Karaömeroğlu'nun aracında bulunan eşi Filiz ve oğlu Metehan Karaömeroğlu yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Diğer aracın sürücüsü Y.S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

VALİ VE KAYMAKAM KAZA YERİNDE

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal Kaymakamı Merve Ayşe Büyükuçar ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Karaömeroğlu'nu tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.