Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden birbirini tanıyan 14 yaşındaki F.B.A. ile 70 yaşındaki C.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple arbede yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Eskişehir'de 14 yaşındaki çocuk 70 yaşındaki adamı tek yumrukla hastanelik etti! Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 14 yaşındaki F.B.A. adlı bir çocuk, henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı 70 yaşındaki C.Y. adlı şahsa attığı tek yumrukla hastanelik etti. Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. 14 yaşındaki F.B.A. ile 70 yaşındaki C.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple arbede yaşandı. Genç şahıs, yaşlı adama attığı iddia edilen yumrukla C.Y.'nin burnunun kanamasına neden oldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı C.Y., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan olduğu iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞLI ADAM KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Genç şahıs iddiaya göre yaşlı şahsa yumruk attı. Yumrukla beraber yere yığılan yaşlı adamın burnu kanamaya başladı. Caddede bulunan polis ekiplerince olaya müdahale edildi. Olay yerindeki vatandaşlar tarafından yaralı yaşlı adam için sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adam tedavi için Yunus Emre Devlet hastanesine kaldırıldı.

SALDIRGAN ÇOCUK YAKALANDI

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 14 yaşındaki çocuk, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.