Esnafın sadık dostu! Peşinden bir an olsun ayrılmıyor

Trabzon'un Of ilçesinde esnaflık yapan bir kişinin sabah saatlerinde iş yerine gidişi sırasında yanında beliren sokak köpeği, gün boyu asla adamın yayından ayrılmıyor.

CAMDAN İÇERİ SEVGİ DOLU GÖZLERLE BAKIYOR

Akşam saatlerinde ise esnafın otomobile binmesinin ardından araca yönelen köpek, camdan içeriye sevgi dolu gözlerle bakarak veda ediyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medyada paylaşılan videoya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı vatandaşlar, "Sadece mama değil, sevgi de vermişler belli ki" ifadelerini kullanırken, çok sayıda kişi de köpeğin sahiplendirilmesi çağrısında bulundu.