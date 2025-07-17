Esnafın sadık dostu! Peşinden bir an olsun ayrılmıyor

İstanbul
Trabzon'un Of ilçesinde esnaflık yapan bir kişinin sabah saatlerinde iş yerine gidişi sırasında yanında beliren sokak köpeği, gün boyu asla adamın yayından ayrılmıyor.
Akşam saatlerinde ise esnafın otomobile binmesinin ardından araca yönelen köpek, camdan içeriye sevgi dolu gözlerle bakarak veda ediyor.
Sosyal medyada paylaşılan videoya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Bazı vatandaşlar, "Sadece mama değil, sevgi de vermişler belli ki" ifadelerini kullanırken, çok sayıda kişi de köpeğin sahiplendirilmesi çağrısında bulundu.