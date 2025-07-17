Yürüyüş yaparken gördüler! Hemen telefonlara sarıldılar

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nın yamaçlarında görüntülenen ala geyik sürüsü, hem doğaseverleri hem de bölge halkını heyecanlandırdı. Kent merkezine oldukça yakın bir konumda kaydedilen görüntülerde, geyik sürüleri dağ yamacında birlikte hareket ettiği görüldü. Ahır Dağı'nın güney yamaçlarında yürüyüş yapan bir grup vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, geyiklerin grup halinde otladığı ve zaman zaman çevreyi dikkatle gözlemlediği fark edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, geyiklerin alanın doğal yapısına uygun olarak burada zaman zaman görülebildiğini ancak bu kadar toplu halde kent merkezine yakın alanda gözlemlenmesinin nadir olduğunu belirtti. Yetkililer, vatandaşları yabani hayvanlarla karşılaştıklarında sessiz kalmaları ve kesinlikle yaklaşmamaları konusunda uyardı.