Etiler’de 170 bin TL maaşlı iş ilanı sosyal medyada tartışma başlattı

İstanbul'un Etiler bölgelerinde ikamet eden 3 kişilik bir aile tarafından yayımlanan iş ilanı sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu. İlanda, aile üyelerine yemek hazırlayacak kadın bir aşçı için piyasa ortalamasının üzerinde olduğu değerlendirilen bir ücret teklif edildi.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE SOSYAL HAKLAR

İlanda şefin, sabah 07:00 ile 14:00 saatleri arasında haftada 6 gün çalışması karşılığında 170.000 TL net maaşın yanı sıra SGK ve yol ücretinin aile tarafından karşılanacağı ifade ediliyor. İşveren aile ilandaki maaş teklifine karşılık adaylarda Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) mezunu olması, tercihen otellerde mutfak şefliği yapmış olması gerektiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA İKİ FARKLI GÖRÜŞ

İlanın paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında ücretin niteliği üzerine bir tartışma başladı. Bir kısım kullanıcı, asgari ücretle kıyaslandığında 170 bin TL'nin ev hizmetleri için çok yüksek bir rakam olduğunu savundu. Diğer bir grup ise lüks segmentte hizmet veren, profesyonel eğitimli ve otel tecrübesi olan bir şef için bu meblağın piyasa gerçeklerine göre normal olduğunu, hatta istenen özelliklere göre az kalabileceğini öne sürdü.