Yaşam
Etiler’de 170 bin TL maaşlı iş ilanı sosyal medyada tartışma başlattı

İstanbul Etiler bölgesinde yaşayan 3 kişilik bir ailenin paylaştığı evlerinde görevlendirmek üzere mutfak şefi ilanı sosyal medyada gündem oldu. İlanda vadedilen 170.000 TL net maaş ve çalışma saatleri tartışmalara sebep oldu. Kimi kullanıcı teklif edilen maaşı görünce şaşkına döndüğünü belirtirken bazı kullanıcılar istenilen özelliklerde bu tutarın yeterli olmadığını savundu.

04.03.2026
04.03.2026
İstanbul'un Etiler bölgelerinde ikamet eden 3 kişilik bir aile tarafından yayımlanan iş ilanı sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu. İlanda, aile üyelerine yemek hazırlayacak kadın bir aşçı için piyasa ortalamasının üzerinde olduğu değerlendirilen bir ücret teklif edildi.

Etiler’de 170 bin TL maaşlı iş ilanı sosyal medyada tartışma başlattı

ÇALIŞMA SAATLERİ VE SOSYAL HAKLAR

İlanda şefin, sabah 07:00 ile 14:00 saatleri arasında haftada 6 gün çalışması karşılığında 170.000 TL net maaşın yanı sıra SGK ve yol ücretinin aile tarafından karşılanacağı ifade ediliyor. İşveren aile ilandaki maaş teklifine karşılık adaylarda Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) mezunu olması, tercihen otellerde mutfak şefliği yapmış olması gerektiğini belirtti.

Etiler’de 170 bin TL maaşlı iş ilanı sosyal medyada tartışma başlattı

SOSYAL MEDYADA İKİ FARKLI GÖRÜŞ

İlanın paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında ücretin niteliği üzerine bir tartışma başladı. Bir kısım kullanıcı, asgari ücretle kıyaslandığında 170 bin TL'nin ev hizmetleri için çok yüksek bir rakam olduğunu savundu. Diğer bir grup ise lüks segmentte hizmet veren, profesyonel eğitimli ve otel tecrübesi olan bir şef için bu meblağın piyasa gerçeklerine göre normal olduğunu, hatta istenen özelliklere göre az kalabileceğini öne sürdü.

