Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ev almak isterken intiharın eşiğine geldi! 6 binden fazla mağdur var

Konya'da 2014 yılında kurulan ve daha sonra Alanya'ya taşınan bir şirket tarafından mağdur edildiği öne sürülen binlerce kişiden biri olan Niğdeli Murat Soydan, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Bütün düzeninin bozulduğunu söyleyen Soydan, "İntiharın eşiğine geldim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 15:05

Konya'da 2014 yılında kurulan ve daha sonra Alanya'ya taşınan bir şirket tarafından binlerce kişinin mağdur edildiği öne sürüldü. Binlerce kişiden biri olan Murat Soydan isimli vatandaş yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"DEVLET DESTEKLİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"

İlk başta amacının çocuklarına bir ev almak olduğunu söyleyen Soydan, "Sosyal medya aracılığıyla bana ulaşan bu şirket, devlet destekli olduklarını söyledi. Ben de güvenerek üç yıl önce onlar adına kredi çekmeye başladım. Güvenilir bir gayrimenkul sözleşmesi hazırlayarak bana gönderdiler. Şirket danışmanları, İstanbul ve Ankara'da inşaat projeleri olduğunu belirtti. Zamanla her yatırım için yüzde 5 kar vaadi sundular ve ben de bu getiriyi elde etmek için düzenli olarak kredi çektim" dedi.

"YENİ MÜŞTERİLER GETİRMEMİ ŞART KOŞTULAR"

İlk yıl boyunca vaat ettikleri kazancı ödediklerini ve güven ortamı sağladıklarını belirten Soydan, "Ancak bir yılın ardından ana paramı geri istediğimde, 'Paranız TL olarak değer kaybediyor, dolara çevirip öyle ödeyelim' dediler, ancak bunun için yeni müşteriler getirmemi şart koştular. Ben kimseyi getirmeyince paramı alamadım. Şu an yaklaşık 750 bin TL zararım var. Bankalara olan borçlarım nedeniyle icralık oldum ve büyük mağduriyet yaşıyorum. Türkiye ve yurt dışında benim gibi 6 binden fazla mağdur var" ifadelerini kullandı.

"AİLE DÜZENİM TAMAMEN BOZULDU, İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİM"

Alanya'da söz konusu şirketle ilgili devam eden dava hakkında da bilgi veren Soydan, "Şu anda bu davada sadece bir kişi tutuklu, diğer beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bizi dolandıranlar lüks içinde yaşamaya devam ederken, biz icralarla mücadele ediyoruz. Aile düzenim tamamen bozuldu, intiharın eşiğine geldim. Bizi mağdur edenlerin cezalandırılmasını ve zararımızın karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hayalindeki telefonu alabilmek için çekilişe katıldı! Hayatının şokunu yaşadı
Köpeğini bulana 50 bin TL vereceğini duyurmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.