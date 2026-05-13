Ev ev değil resmen mühimmat deposu! Polis elini nereye attıysa silah çıktı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 82 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 11 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 99 adet 22 LR kalibre mermi ile 55 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.