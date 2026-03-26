Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Ev hayali kabusa döndü: 10 yıldır tamamlanamayan site yüzlerce kişiyi mağdur etti

Samsun’un Atakum ilçesinde yüzlerce aile, temeli 10 yıl önce atılan projenin bitmek bilmeyen inşaat süreciyle mağdur oldu. Sözleşme süreleri dolmasına rağmen evlerini teslim alamayan hak sahipleri, inşaatın ilerlememesine ve problemlerinin çözümü için konuşacak muhatap bulamamalarına tepki gösterdi.

Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde Koruşehir Sitesi, 8 blok ve 543 daire olarak planlandı ve temeli 10 yıl önce atıldı. İnşaatta bir bloğun temeli atılırken, inşaat diğer bloklarda belli bir aşamaya kadar devam etti. Sözleşme gereği 2023 yılında teslim edilmesi zorunlu olan daireler ise hak sahiplerine teslim edilmedi. 5 aydır da inşaatın durduğunu söyleyen hak sahipleri, çok sayıda kişinin mağdur olduğunu ve inşaatın tamamlanıp dairelerin kendilerine verilmesini istediklerini ifade etti.

“SÖZLEŞMEME GÖRE 2023'TE TESLİM EDİLECEKTİ”

Hak sahiplerinden Hakkı Apaydın, 5 yıl önce satın aldığı dairenin sözleşme gereği 2023 yılında teslim edilmesi gerektiğini belirterek, "Burası 8 blok ve 543 daireden oluşan bir site. Yaklaşık 10 yıldır inşaat halinde. 5 yıl önce buradan daire aldım. Tüm ödemeleri tamamladım. Sözleşmeme göre 2023'te teslim edilecekti. Eğer teslim edilmezse kira yardımı yapılacaktı. Kira yardımı yapılmadı, bina da tamamlanamadı. Üzerinden 2 yıl 3 ay geçti ve şu anda daireler bitmedi. 5 aydır da inşaatta çalışma yok. Benim gibi çok sayıda mağdur var. Temennimiz burada en kısa sürede çalışmalara başlanıp, dairelerin hak sahiplerine teslim edilmesidir. Firma sahipleri ekonomik sıkıntıları, maliyet artışını ve bölgenin değer kazanmasını bahane gösteriyorlar. İnşaattan daire alanların çoğu şehir veya ülke dışından kişiler. Mağdurlar birbirlerini tanımıyor. O nedenle birçok mağdur olmasına rağmen haberdar olamadığımızdan organize olamadık" dedi.

“HENÜZ BİR GELİŞME YOK”

İnşaatın tamamlanıp, dairelerin kendilerine teslim edilmesi gerektiğini belirten Zeki Yaşar ise "Biz de buradan daire satın aldık. 2026 Haziran ayında teslim edilecekti. Şu anda inşaatın durumu ise görüldüğü gibi. Henüz bir gelişme yok. Karşı taraf ile görüştüğümüzde yapacaklarını söylüyorlar ama ne zaman olacağını söylemiyorlar. Bizler bir an önce bu inşaatın tamamlanmasını istiyoruz. İnşaatı bitirip, gereğini yapsınlar. Başka da bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

Yüzlerce kişinin mağduriyet yaşadığı projeyle ilgili iddiaların odağındaki inşaat firması yetkilileri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Hak sahipleri, yetkili kurumların devreye girmesini ve hukuki süreçlerin hızlandırılmasını bekliyor.

