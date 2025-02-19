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 | Onur Kaya

Eyüpsultan'da heyelan paniği! 6 ev tahliye edildi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde sabah saatlerinde inşaat çalışmaları sırasında heyelan paniği yaşandı. Sokaktaki göçüğün yanı sıra 6 evde derin çatlaklar oluşunca büyük panik yaşandı. Hasar gören evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 11:56

İstanbul Eyüpsultan’da inşaat çalışması sırasında çok sayıda binada çatlaklar oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve doğal gaz ekibi sevk edilirken, binadaki vatandaşlar da tahliye edildi.

EVLERDE ÇATLAK, SOKAKTA GÖÇÜK OLUŞTU

Olay sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakamoz Çıkmazı Sokağı üzerinde gerçekleştirilen inşaatta dinamit patlatıldı. Patlamanın ardından sokak üzerinde ve birçok evde derin çatlaklar oluştu. Sokakta bazı noktalarda çökme oluştu.

6 EV TAHLİYE EDİLDİ

Korku dolu anlar yaşayan mahalleli duruma isyan ederken, hasar alan 6 evdeki vatandaşlar tahliye edildi. Mahalle sakinleri, derin çatlakların Eyüpsultan Belediyesi ekipleri tarafından doldurulduğu ancak tekrar oluştuğunu kaydetti. Mahallede yaşayan vatandaşların 3 gündür elektrik ve suyu olmadığı öğrenildi.

MAHALLELİ İSYANDA

Mahallede yaşayan bir kadın, "Suyumuz, elektriğimiz yok. Hepimiz korkuyoruz. Gece 03.30-04.00 saatleri arasında dinamit patlattılar. Ondan sonra daha çok açılmalar oldu. Gerçekten mağduruz. Şu kış günü, 3 gündür su ve elektrik yok" dedi.

"ÇOK TEHLİKELİ, HERKES KORKUYOR"

Sokakta çökme meydana geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise "Sokak çöktü, yerler yarıldı. Burası otoban gibi, arabalar geçiyor ama çok tehlikeli. Yakamoz Çıkmazı’ndayız. Herkes korkuyor. Yerler çatlak ama sürekli yama yapıyorlar. Yamayla kapatıyorlar ama sürekli açılıyor. 6 tane ev tahliye oldu" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ'DE?
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Eyüpsultan ilçesini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. CHP'nin adayı Mithat Bülent Özmen, yüzde 48,16 oy alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti'nin adayı Deniz Köken ise yüzde 41,44'te kaldı.
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