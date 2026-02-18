Facianın eşiğinden dönüldü! Yol çöktü, ulaşım durdu

Kategoriler
Şırnak'ta sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanağın ardından merkeze bağlı Kasrik beldesi kırsalında Akçay ve Kayaboyun köylerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Muhtemel ikinci bir göçük riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Heyelan nedeniyle Akçay ve Kayaboyun köylerine ulaşım kesilirken, vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. İş makineleri bölgede yoğun çalışma başlatırken, ekipler hem yolu temizlemek hem de yeni kaymaların önüne geçmek için zemin güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.