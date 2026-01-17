Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde korkutan yangın! Otomobil alev topuna döndü

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde büyük paniğe neden olan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yaşandı.

Sarıyer Maslak TEM otoyolu üzerinde seyir halinde bulunan T.D. kontrolündeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek müdahale etmeye başladı.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine otomobil sürücüsü durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan iki şerit yangının söndürülmesinin ardından normale döndü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın ile ilgili çalışma başlatıldı.