Benim Sayfam
26°
Yaşam
Feci kaza küçük kızı hayattan kopardı! 11 yaşındaki kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün akşam saatlerinde iki ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kimlikleri henüz belli olmayan 6 yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Henüz 11 yaşında olan Damla Ş. hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının tedavisi sürüyor. Polis kazayla ilgili başlattığı incelemeye devam ediyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 12:20

Kocaeli'nin ilçesinde dün akşam iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki Damla Ş., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. , dün saat 21.40 sıralarında İstasyon kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen ticari araç ile panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle panelvanın takla attığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada, takla atan araçta bulunan 11 yaşındaki Damla Ş.'nin de aralarında olduğu 4 kişi ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 , ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Damla Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

ETİKETLER
#çocuk
#kaza
#trafik kazası
#yaralı
#ölüm
#darıca
#Yaşam
