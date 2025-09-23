Menü Kapat
26°
Kadıköy Acıbadem metrobüs kazası ölü, yaralı var mı? Son dakika bilgileri

Kadıköy Acıbadem metrobüs istasyonunda iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Seferlerde aksama yaşanırken vatandaşlar tarafından Kadıköy Acıbadem metrobüs kazası ölü, yaralı var mı son dakika bilgileri merak ediliyor.

Kadıköy Acıbadem metrobüs kazası ölü, yaralı var mı? Son dakika bilgileri
23 Eylül 2025 Salı günü sabah saatlerinde Acıbadem metrobüs istasyonunda kaza meydana geldi. Acıbadem durağında bekleyen bir metrobüse, başka bir metrobüs arkadan çarptı.

Yaşanan kazanın ardından vatandaşlar tarafından Kadıköy Acıbadem metrobüs kazası ölü, yaralı var mı sorusu araştırılmaya başlandı.

Kadıköy Acıbadem metrobüs kazası ölü, yaralı var mı? Son dakika bilgileri

ACIBADEM METROBÜS KAZASI ÖLÜ YARALI VAR MI 23 EYLÜL?

Acıbadem metrobüs kazasında ölen veya yaralanan vatandaşların olup olmadığı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye birliklerinin sevk edildiği öğrenildi.

Açıklanan bilgilere göre diğer duraklarda ise yaşanan kazadan dolayı seferlerde aksama yaşanıyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından yeni bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Kadıköy Acıbadem metrobüs kazası ölü, yaralı var mı? Son dakika bilgileri

KADIKÖY METROBÜS KAZASI SON DAKİKA

Metrobüs kazasının ardından ortaya çıkan görüntülerde durakta bekleyen bir metrobüse, diğer bir metrobüsün arkadan çarptığı görülüyor. Görüntülerden görüldüğü kadarıyla kazanın büyük çaplı olmadığı tahmin ediliyor.

Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı! İşte bölgeden ilk görüntüler
