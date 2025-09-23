Kadıköy Acıbadem metrobüs kazası ölü, yaralı var mı? Son dakika bilgileri

23 Eylül 2025 Salı günü sabah saatlerinde Kadıköy Acıbadem metrobüs istasyonunda kaza meydana geldi. Acıbadem durağında bekleyen bir metrobüse, başka bir metrobüs arkadan çarptı.

Yaşanan kazanın ardından vatandaşlar tarafından Kadıköy Acıbadem metrobüs kazası ölü, yaralı var mı sorusu araştırılmaya başlandı.

ACIBADEM METROBÜS KAZASI ÖLÜ YARALI VAR MI 23 EYLÜL?

Acıbadem metrobüs kazasında ölen veya yaralanan vatandaşların olup olmadığı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye birliklerinin sevk edildiği öğrenildi.

Açıklanan bilgilere göre diğer duraklarda ise yaşanan kazadan dolayı seferlerde aksama yaşanıyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından yeni bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

KADIKÖY METROBÜS KAZASI SON DAKİKA

Metrobüs kazasının ardından ortaya çıkan görüntülerde durakta bekleyen bir metrobüse, diğer bir metrobüsün arkadan çarptığı görülüyor. Görüntülerden görüldüğü kadarıyla kazanın büyük çaplı olmadığı tahmin ediliyor.