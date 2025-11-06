Feci kaza! Otomobille çarpıştı, paramparça oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde seyir halinde olan B. D. idaresindeki otomobil, karşı yönde seyir halinde olan A.T. idaresindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabilirken traktör ise ikiye bölündü.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü A.T. ve araç sürücüsü B. D. ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan 2 şahsın durumu iyi olduğu öğrenildi.

YOL KAPATILDI

Kaza sonrası Denizli-Uşak Karayolu jandarma ve polis ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak tek şeritten ilerledi. Kazaya karışan 2 aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü bir şekilde yol eski haline geri döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.