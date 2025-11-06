Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Editor
Editor
 Yasemin Güldemir

Feci kaza! Otomobille çarpıştı, paramparça oldu

Denizli'de meydana gelen kazada traktör ve otomobil şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın ardından ortaya çıkan görüntü görenleri şaşkına çevirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
10:11
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
14:32

'nin ilçesinde seyir halinde olan B. D. idaresindeki otomobil, karşı yönde seyir halinde olan A.T. idaresindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabilirken traktör ise ikiye bölündü.

Feci kaza! Otomobille çarpıştı, paramparça oldu

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü A.T. ve araç sürücüsü B. D. ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan 2 şahsın durumu iyi olduğu öğrenildi.

Feci kaza! Otomobille çarpıştı, paramparça oldu

YOL KAPATILDI

Kaza sonrası Denizli-Uşak Karayolu jandarma ve polis ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak tek şeritten ilerledi. Kazaya karışan 2 aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü bir şekilde yol eski haline geri döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

