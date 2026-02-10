Feci kazada apartman boşluğuna savruldu! Yaralılar var

Çorum'da gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Ulukavak Mahallesi Tekceviz 12. Sokak oldu. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki S.Y. idaresindeki otomobil ile 20 yaşındaki O.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

APARTMAN BOŞLUĞUNA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, apartman boşluğuna savruldu. Otomobil ise park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki H.N.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.