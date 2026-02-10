Menü Kapat
Feci kazada apartman boşluğuna savruldu! Yaralılar var

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, apartman boşluğuna savrulurken kazada 2 kişi yaralandı.

Feci kazada apartman boşluğuna savruldu! Yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 09:15

Çorum'da gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Ulukavak Mahallesi Tekceviz 12. Sokak oldu. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki S.Y. idaresindeki otomobil ile 20 yaşındaki O.Y. yönetimindeki çarpıştı.

Feci kazada apartman boşluğuna savruldu! Yaralılar var

APARTMAN BOŞLUĞUNA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, apartman boşluğuna savruldu. Otomobil ise park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Feci kazada apartman boşluğuna savruldu! Yaralılar var

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki H.N.Y. yaralandı. , sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

