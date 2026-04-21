Kaza, 19 Nisan günü saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar (16), kendisini almaya gelen arkadaşı Ercan A. (18) idaresindeki motosiklete bindi. Seyir halindeyken kontrolden çıkan motosikletteki Acar, metro köprüsü beton direğine çarparak yere düştü. Motosiklet ise bir sürü sonra devrildi. Kazada sürücü ile yolcu metrelerce sürüklendi.

HABERİN ÖZETİ Feci kazada hayatını kaybeden kız, duvakla son yolculuğuna uğurlandı: Kaza anı kamerada Adana'da bir motosiklet kazasında 16 yaşındaki Zeynep Su Acar hayatını kaybetti. Kaza, 19 Nisan günü saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar (16), kendisini almaya gelen arkadaşı Ercan A. (18) idaresindeki motosiklete bindi. Seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet metro köprüsü beton direğine çarptı. Kazada sürücü ile yolcu metrelerce sürüklendi. Zeynep Su Acar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Ercan A.'nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Zeynep Su Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ağır yaralanan sürücü Ercan A.’nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin refüjdeki taşa çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, Zeynep Su Acar’ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı anlar yer aldı.

Cenaze töreninde genç kızın tabutunun üzerine gelinlik ve duvak konulması ise yürekleri dağladı.